Giancarlo Governi in libreria con “Amici”

«Per me, figlio unico, l’amicizia, soprattutto quella che si accompagna alla crescita, anzi che ti fa crescere, è stata fondamentale».

Amici – Giancarlo Governi

Giancarlo Governi ripercorre le tappe di una vita attraverso le amicizie che lo hanno segnato e cambiato per sempre, dando il via a un racconto unico e sorprendente che si legge proprio come un romanzo.

Ogni capitolo è dedicato a un amico: i bambini cresciuti insieme a lui nel quartiere popolare di Trastevere, i compagni di giochi del paese di campagna dove la sua famiglia si rifugiò durante la guerra, fino ai nomi più noti che l’autore ha incontrato grazie al suo lavoro di giornalista e autore televisivo in Rai: da Alberto Sordi a Roberto Benigni, da Enzo Tortora a Guido De Maria che, insieme a Bonvi, creò l’indimenticabile personaggio di Nick Carter, portato in televisione proprio da Governi.

Un’autobiografia ricchissima e dettagliata, che è prima di tutto uno spaccato dell’Italia nel secondo Novecento ma anche un tributo sentito a uno dei tesori più preziosi che si possano accumulare in una vita: l’amicizia. Un memoir di straordinaria potenza narrativa che, partendo dalla Roma degli anni Quaranta, ricostruisce il periodo d’oro della televisione italiana descrivendo ambienti e situazioni da una prospettiva privilegiata, con partecipazione insolita e autentica passione.

L’autore

Giancarlo Governi, scrittore, giornalista e autore televisivo, ha realizzato programmi di grande successo per tutte le reti Rai. Per Fazi Editore, nel 2017 ha pubblicato la biografia Totò. Vita, opere e miracoli e, nello stesso anno, Bruno Giordano. Una vita sulle montagne russe, seguiti da Nannarella. Il romanzo di Anna Magnani (2023), ripubblicazione in versione rinnovata di un libro che, dalla sua prima uscita nel 1981, è sempre rimasto in libreria.