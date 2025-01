“Chi si ferma si ritrova. Il metodo semplice e divertente per meditare dai 3 ai 13 minuti al giorno e non diventare un guru”: Luca Gonzatto ribalta il vecchio detto «chi si ferma è perduto».

«Se provassimo a invertire il vecchio detto “Chi si ferma è perduto” e a stabilire una nuova consapevolezza, e cioè che chi si ferma si può anche ritrovare? Fermarsi, coltivare dei momenti di lentezza e silenzio, per esempio attraverso la meditazione, ci aiuta a sradicare completamente questo proverbio perché ci porta alla comprensione di quali sono i substrati che governano la nostra mente, e di come ripulirli.

Ci permette anche di lasciar andare pensieri ed emozioni che non ci appartengono, ci aiuta a vedere con chiarezza quanto le nostre stesse percezioni sono corrotte, frutto di uno schema di pensiero che sin da piccoli ci ha condizionato e che è entrato profondamente dentro di noi».

Chi si ferma si ritrova – Luca Gonzatto

“Chi si ferma si ritrova. Il metodo semplice e divertente per meditare dai 3 ai 13 minuti al giorno e non diventare un guru” è la nuova opera di Luca Gonzatto, un autore, content creator e manager che da anni si occupa di meditazione e di consapevolezza. Nel suo libro offre un percorso da lui ideato e dedicato a chi desidera apprendere la pratica meditativa con semplicità, imparandone le basi e integrandole nella vita quotidiana. Ciò che differenzia questo manuale dagli altri sulla meditazione, infatti, è la volontà dell’autore di insegnare una pratica che si sposi bene con i ritmi frenetici della nostra esistenza: spesso, infatti, sebbene attirati dalla possibilità di meditare, non troviamo il tempo o la motivazione per applicarci; in questo testo invece scopriamo come sia possibile dedicare a noi stessi anche pochi minuti, restando focalizzati e centrati.

Il percorso proposto dall’autore è progressivo: si parte da tre minuti al giorno nella prima settimana, per poi passare a cinque minuti nella seconda settimana, a otto minuti nella terza settimana e a tredici minuti nella quarta e ultima settimana; ciò non toglie che, con la pratica, si possano aumentare le tempistiche a proprio piacimento.

Luca Gonzatto presenta un testo accessibile a tutti e utilizza anche un linguaggio ironico e leggero per mettere a proprio agio; ciò non significa, però, che sia un’opera superficiale, anzi: nel manuale si trovano tutte le informazioni utili per apprendere la meditazione con criterio, oltre a diversi capitoli introduttivi dedicati a questa pratica in generale, tra cui un’interessante digressione scientifica su come il corpo e la mente reagiscano ad essa. Vi sono anche narrate delle storie personali, compresa quella dell’autore e della sua relazione con la meditazione, e si propongono diversi approfondimenti, arricchiti da contenuti multimediali dedicati e accessibili tramite QR code.

