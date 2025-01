Daniel Kraus in libreria con Whalefall

Edizioni e/o porta in libreria, dal prossimo 9 gennaio, il romanzo Whalefall, di Daniel Kraus. La traduzione dall’inglese è di Andrea Cassini e il libro esce nella collana Ne/oN.

Dal coautore dei bestseller La forma dell’acqua, arriva Whalefall il romanzo che ha consacrato Daniel Kraus come uno degli autori più rilevanti della speculative fiction contemporanea.

Daniel Kraus – Whalefall

Jay Gardiner si è lanciato in un’impresa folle: trovare i resti del padre defunto sul fondo dell’Oceano Pacifico, al largo di Monastery Beach. Jay sa bene che è una missione impossibile, ma sente che è l’unico modo per liberarsi dal senso di colpa, quello che si porta dietro da quando suo padre è morto suicida l’anno precedente.

Limmersione comincia con il piede giusto, ma l’improvvisa comparsa di un calamaro gigante mette Jay in serio pericolo: l’arrivo di un capodoglio affamato, poi, peggiora infinitamente la situazione. Jay si ritrova impigliato fra i tentacoli del calamaro che lo trascinano dentro la bocca della balena, e da lì finisce risucchiato nel primo dei suoi quattro stomaci.

Capisce subito che gli resta solo un’ora prima di esaurire l’ossigeno: un’ora per sconfiggere i suoi demoni e fuggire dalla pancia della balena.

L’autore

Daniel Kraus è autore di numerosi romanzi e graphic novel. È coautore de I morti viventi insieme al leggendario regista George A. Romero, scomparso prima di portare a termine la stesura del romanzo. Il libro, concepito da Romero come una continuazione dell’universo creato nei suoi film, ha raccolto consensi dal New York Times e dal Washington Post. Insieme a Guillermo del Toro ha scritto La forma dell’acqua, un bestseller del New York Times che ha ispirato l’omonimo film premiato agli Oscar. Le sue opere sono state tradotte in oltre venti lingue. Vive con sua moglie a Chicago, Illinois.

