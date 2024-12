“Trovarsi”, l’emozionante romanzo di Martina Marinelli

Charlotte Hiver è l’intensa protagonista del romanzo “Trovarsi” di Martina Marinelli; è una ragazza di vent’anni con tanta voglia di vivere ma con molto dolore nel cuore, in cerca del suo posto nel mondo, di un luogo in cui poter essere felice.

Trovarsi – Martina Marinelli

È il 1937 e ci troviamo in Francia: Charlotte ha da poco lasciato Parigi e il lavoro che aveva desiderato con tutta sé stessa, e ora si sente completamente smarrita. La giovane era stata l’attrice di punta di una famosa compagnia teatrale parigina ma, a causa di alcune invidie e maldicenze, aveva dovuto abbandonare le sue certezze con l’amarezza di non potervi più fare ritorno. È Charlotte stessa a raccontare di quel periodo nero della sua vita, in un’emozionante prima persona che ci accompagna in una storia delicata e introspettiva, in cui assistiamo ai tentativi della ragazza di tornare a vivere.

Dopo un periodo di stasi, Charlotte decide di volersi recare a Demain, la cittadina sul mare in cui ha trascorso le vacanze estive con la famiglia; una famiglia che ora non vede più: i suoi genitori infatti, dopo aver fatto vivere la figlia tra i lussi di una posizione sociale altolocata, non hanno potuto sopportare il fatto che si fosse unita a una compagnia teatrale invece di sposare l’uomo che avevano scelto per lei. Charlotte quindi parte, e questa volta decide di non avere aspettative, lasciandosi andare alla corrente; non appena arrivata a Demain, la prima persona che incontra è Alain, con cui trascorre delle ore preziose che le fanno credere di essere sulla giusta strada – «Il mare che quelle ore avevano rianimato negli occhi mi avrebbe portata dovunque la vita sarebbe stata disposta ad accompagnarmi e, per una volta, mi permisi di credere all’idea che sarei potuta diventare davvero la donna dai particolari interessanti che il giovane dal sorriso rassicurante diceva già di vedere. La stessa che in quelle ore aveva trovato il coraggio di emergere, di tanto in tanto».

È Margot la seconda persona che entra nella sua vita, insieme al cagnolino Fortune; sono due raggi di sole che rischiarano le tenebre in cui è caduta Charlotte: la ragazza sa che dovrà fare tutto da sola, ma è bello vedere che intorno a lei ci siano persone genuine e sincere. Il percorso di guarigione e di ricostruzione di Charlotte, però, non sarà affatto semplice, e il destino sarà sempre nei paraggi a ordire i suoi intrighi. Martina Marinelli racconta una storia di coraggio e resistenza, ricordandoci che l’affetto e l’amore possono davvero cambiare il mondo.

