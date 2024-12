In libreria “Ascensione” di Martin Macinnes

La casa editrice SUR porta in libreria in questo periodo il romanzo “Ascensione”, di Martin Macinnes. Il volume esce con la Traduzione di Daniele A. Gewurz e Isabella Zani.

SCOPRI TUTTE LE NOVITA’ IN LIBRERIA

“Un’epica sontuosa e crepuscolare degna dei suoi predecessori Stanisław Lem, J.G. Ballard, Olaf Stapledon e Stanley Kubrick” ( Jonathan Lethem)

Ascensione – Martin Macinnes

Leigh è una giovane biologa marina olandese, con una storia familiare difficile, che viene reclutata per una spedizione in una misteriosa, profondissima fossa oceanica appena scoperta.

Gli esiti della spedizione sembrano fornire stupefacenti nuovi indizi sull’origine della vita sulla Terra, e la condurranno prima in una base di ricerca nel deserto della California e infine in un viaggio in astronave oltre i confini della nostra galassia.

ACQUISTA IL LIBRO QUI

Cos’è che ci rende davvero umani, i quotidiani legami affettivi con i nostri simili, o l’insopprimibile desiderio di esplorare l’universo?

Un gioiello di fantascienza letteraria che spazia fra la dimensione intima e quella cosmica, un romanzo dal ritmo avvolgente che ci accompagna negli abissi e fra le stelle facendoci provare una potente, inquieta meraviglia e la preziosa sensazione di sentir venire meno i confini fra «noi» e «la natura».

L’autore

Martin MacInnes è nato in Scozia nel 1983 e vive a Edimburgo. Ha lavorato a lungo come libraio. Ascensione, il suo primo titolo tradotto in Italia, è stato candidato al Booker Prize e ha vinto il National Book Award scozzese come miglior romanzo dell’anno e l’Arthur C. Clarke Award, il più importante premio inglese di fantascienza. Nel Regno Unito ha già pubblicato altri due romanzi: Infinite Ground (2016), con cui ha vinto il Somerset Maugham Award per gli esordienti sotto i trent’anni, e Gathering Evidence (2020), che lo ha fatto definire sul Times «il miglior scrittore sperimentale oggi in circolazione».

#Commissioniguadagnate