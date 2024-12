“Il carillon magico” di Stefania Bellini, una guida per ritrovare la luce e la bellezza della vita

La protagonista del romanzo di Stefania Bellini “Il carillon magico”, edito da Europa Edizioni, è Elisabetta, una dodicenne che si trova a dover affrontare il doloroso vuoto lasciato dalla perdita della madre. In un periodo in cui il mondo sembra aver perso per lei colore e significato, suo nonno le regala un carillon che si rivelerà un oggetto straordinario.

Il carillon magico – Stefania Bellini

“Il carillon era una palla di vetro riempita d’acqua e piccoli brillantini, con dentro la statua di un angelo che suonava la chitarra. La base, sotto la palla di vetro era tutta dorata; la sua forma ricordava le onde del mare. E sopra sette piccoli angeli suonavano la tromba. L’angelo dentro la palla di vetro era una statuetta dorata, con una veste lunga che gli copriva le gambe e scendeva giù fino ai piedi.

Sulle spalle sporgevano due piccole ali. La mano destra toccava le corde centrali e l’altra mano reggeva l’asta. Com’erano belli i capelli dell’angelo! La sua chioma era ondulata, ben pettinata, ordinata con una riga in mezzo. I suoi occhi erano grandi e verdi” si legge nelle prime pagine del libro. Stefania Bellini cattura sin dall’inizio l’attenzione del lettore creando un’atmosfera carica di emozione e profondità, trasmettendo le incertezze e le paure di una giovane ragazza che fatica a trovare il suo posto nel mondo dopo un lutto così devastante.

Tuttavia l’autrice riesce a riportare nel suo racconto la speranza, mostrando come l’amore e la solidarietà degli altri possano diventare un faro nella tempesta. Il carillon, con la sua melodia celestiale e l’angelo che suona la chitarra, non è infatti soltanto un oggetto ma diventa un simbolo di conforto e un importante catalizzatore per il cambiamento nella vita di Elisabetta. La narrazione intreccia abilmente momenti di dolcezza e colpi di scena spingendo il lettore a seguire il percorso della protagonista e a riflettere sulla propria vita. Stefania Bellini riesce a trasmettere l’idea che non siamo soli e che, accettando aiuto e affetto, è possibile ritrovare il sorriso anche nei momenti più bui. La storia raccontata nel libro “Il carillon magico” dimostra che la chiave per la felicità risiede spesso nei legami umani e nella capacità di aprirsi agli altri, un insegnamento tanto prezioso quanto universale. L’artefice di queste connessioni è chiaramente l’amicizia, che in questo racconto si rivela essere un vero incantesimo, capace di proteggere e guarire.

