“Il dono di Iris”, l’emozionante romanzo di Flavia Giovanardi.

“Il dono di Iris” di Flavia Giovanardi è un romanzo dalle tante anime: è un’opera a sfondo storico, perché narra del periodo cruciale a cavallo tra il secondo dopoguerra e il boom economico, visto attraverso gli occhi di una giovane donna che abita in una piccola città del Nord Italia, Teodora; è poi una vicenda legata al realismo magico, e racconta inoltre di un efferato omicidio e delle indagini che porterà avanti la protagonista per scoprire chi sia il colpevole.

SCOPRI LE ULTIME NOVITA’ IN LIBRERIA

Il dono di Iris – Flavia Giovanardi

Teodora Villasanta ha quasi ventisette anni ed è un’insegnante in una classe differenziale in cui vi sono bambini affetti da problemi mentali o fisici, affinché possano acquisire degli strumenti per diventare parte attiva della società; è un lavoro ingrato, perché la sua direttrice considera quei bambini come feccia, e crede che debbano essere nascosti alla comunità e non integrati in essa.

ACQUISTA IL LIBRO QUI

La battaglia di Teodora è giornaliera ma niente può contro lo strapotere della direttrice; la giovane si impunta e, per l’ennesima volta, le viene decurtato lo stipendio. Per una donna che ci tiene a vivere dei propri mezzi è un grave colpo: siamo nel 1953, e alla sua età Teodora dovrebbe essere sposata ed essere mantenuta da suo marito, mentre lei si dovrebbe occupare solo della gestione della famiglia; lei, però, vuole mantenersi da sola, vuole vivere per conto suo e perseguire i suoi obiettivi personali.

Teodora è indipendente, ed è fiera di esserlo; i suoi genitori sono contrari al suo bisogno di emancipazione e sua madre, in particolare, è convintissima che sia tutta colpa di nonna Iris, che secondo lei ha riempito al testa della figlia di un sacco di sciocchezze. L’anziana si occupava infatti di “cose stregonesche”, come i Tarocchi e le pozioni fatte di erbe che raccoglieva nel bosco – «Ora vedeva nella sua unica figlia i tratti caratteriali che erano stati di sua madre e ne era spaventata […] Temeva il suo carattere ribelle, la tenacia e la perseveranza di cui era capace, che aveva dimostrato nello studio, mai trascurato, neanche sotto le bombe della guerra; temeva anche il suo desiderio di libertà. Ma, più di tutto, temeva che il lungo tempo dell’infanzia e dell’adolescenza, trascorso in gran parte con la nonna, l’avessero segnata irrimediabilmente».

Ed è vero: Iris ha segnato Teodora, in modi però che nessuno potrà davvero comprendere se non lei stessa; nel corso della narrazione, la protagonista compirà un intenso percorso di consapevolezza che la porterà ad accettare un potente dono trasmesso dalla nonna, insito nelle donne della loro famiglia sin dall’alba dei tempi.

Contatti dell’autrice

https://www.flaviagiovanardi.it/

https://www.instagram.com/flavia_giovanardi/