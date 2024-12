Uscito nel mese di novembre 2024 il libro “Perché è divertente”, una serie di interviste al regista Quentin Tarantino. Il volume è portato in libreria da minimum fax.

In questa raccolta inedita delle sue migliori interviste, Tarantino si racconta senza pudore, fornisce nuove chiavi per la comprensione del suo cinema e dei suoi memorabili dialoghi, ma soprattutto offre un quadro completo, originale, spiazzante di tutti i film che lo hanno influenzato e che trovano spazio nella sua opera, ora citati, ora riscritti, ora semplicemente omaggiati.

Quentin Tarantino – Perché è divertente

«Se non avessi avuto tutta questa voglia di fare film, avrei fatto la fine di Ordell, il protagonista di Jackie Brown. Non avrei fatto il postino o il centralinista, sarei finito in galera».

Nato e cresciuto a Los Angeles, ma non certo nei quartieri chic che ruotano attorno a Hollywood, Quentin Tarantino è stato salvato dalla sua passione onnivora e vorace per il cinema e dai cinque anni trascorsi lavorando in una videoteca e assorbendo la settima arte in tutte le sue forme: dai capolavori d’autore alla filmografia di genere e pop; dalle produzioni dei grandi studios al cinema italiano, fino a quello asiatico.

Poi, l’esordio dirompente con Le iene; la Palma d’oro a Cannes con Pulp Fiction, uno tra i pochi film di fine millennio che ha stravolto il linguaggio cinematografico; il grande omaggio di Kill Bill agli action movie asiatici; le incursioni nel cinema bellico (Bastardi senza gloria) e nel western (Django Unchained); il commovente omaggio alla fabbrica dei sogni di C’era una volta a Hollywood.

L’autore

Quentin Tarantino, nato a Knoxville, Tennessee, è regista, produttore, sceneggiatore e fotografo. Ha debuttato con Le iene (1992) e conquistato la fama mondiale nel 1994 con Pulp Fiction, vincitore della Palma d’oro a Cannes, a cui sono seguiti film diventati invariabilmente di culto. Tra i premi che ha vinto ci sono tre Golden Globe e tre Premi Oscar. Per il suo stile unico, che combina dialoghi brillanti, violenza stilizzata e riferimenti pop è considerato uno dei cineasti più influenti della sua generazione.

