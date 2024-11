“Una stagione in gabbia scenica”, la nuova silloge poetica di Antonio De Mitri

“Una stagione in gabbia scenica” di Antonio De Mitri si presenta come un’esperienza letteraria che invita il lettore a immergersi in un linguaggio denso di significato.

LEGGI LE NOSTRE ULTIME RECENSIONI

Nella sua prefazione, la docente e critica letteraria Maria Occhinegro descrive i versi di De Mitri come “quasi una poesia allo stato solido e consapevole”, evocando un vortice di potenza capace di interpellare le menti che sono alla ricerca del senso.

Una stagione in gabbia scenica – Antonio De Mitri

La silloge è un invito a esplorare il caos della vita, un viaggio nella fragilità della condizione umana. “Così questa poesia diventa il luogo del ‘pensiero negativo’, di una costruzione spesso eccentrica e scherzosa offerta dal poeta all’individuo per condurlo sulla via di una esplorazione sconcertata e viva. Il lanternino al posto della fiaccola esplora e non omologa né il poeta, né il lettore e il risultato è sublime non trionfale, la soddisfazione finale fragile e provvisoria non piena, legata com’è al reperimento di piccole intense note che inducono ad accontentarsi provvisoriamente dell’abbastanza” spiega la prefatrice del libro.

ACQUISTA IL LIBRO QUI

Il neurochirurgo e musicologo Antonio Montinaro, che firma la postfazione della raccolta poetica, mette in luce invece come il dolore dei versi di “Una stagione in gabbia scenica” si trasformi in un desiderio di connessione e di introspezione: “stare accanto alla mia mente… carezzare le sue labbra, silenziarla”. Questo silenzio, tuttavia, è tutto tranne che assenza poiché si trasforma in musica, un’eco di emozioni che permea i ricordi e i sogni interrotti. È qui che emerge la straordinarietà della penna di Antonio De Mitri che, con una scrittura diretta e incisiva, riesce a condensare un intero universo di suggestioni in poche, incisive parole.

L’autore sfida le convenzioni attraverso un uso creativo della punteggiatura e l’assenza di maiuscole, frammentando e scardinando il discorso per arrivare a significati inaspettati. La struttura eterogenea dei suoi versi riflette il disorientamento della vita stessa. In questo caos, il lettore è chiamato a cogliere l’inquietudine e la bellezza di un’esistenza in continua evoluzione. Le parole di Antonio De Mitri si impongono come una sfida provocatoria, un invito a una riflessione profonda e a una connessione intima con il testo. “Una stagione in gabbia scenica” è dunque un viaggio che si inoltra nei meandri della mente e della realtà, portando con sé il peso e la leggerezza della ricerca dell’esistenza.

Contatti dell’autore

https://www.instagram.com/antonio.de.mitri/

https://www.italicpequod.it/books/una-stagione-in-gabbia-scenica/