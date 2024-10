Leonardo Tomer fa il suo esordio letterario con “Le Cronache di Alaster. Vol. 1: Drago”

“Le Cronache di Alaster. Vol. 1: Drago” di Leonardo Tomer è un’appassionante celebrazione del genere fantasy, in cui tradizione e innovazione si intrecciano per dar vita a un mondo ricco di mistero, avventura e magia. “Si pensa che in origine siano stati i Divini a creare il mondo milioni di anni prima, e i cerchi di pietra, le porte lasciate a noi mortali per raggiungerli.

Leonardo Tomer – Le Cronache di Alaster

Sei spiriti ineluttabili si mostrarono sotto forma di bestie gigantesche, dal ventre gonfio e ali spigolose, un lungo collo squamoso e artigli e denti aguzzi come lame: il Drago Dorato del Sole Nascente, il Drago Rosso della Fiamma Vitale, il Drago Verde della Natura, il Drago Blu del Cielo Splendente, il Drago Bianco delle Stelle Brillanti e il Drago Nero del Vuoto Notturno.

Secondo la leggenda combinarono i loro poteri per creare il mondo con i suoi abitanti, senza che vi fossero paura, odio, avidità e nessun’altra debolezza a minare l’equilibrio dell’esistenza. Tutti vivevano in armonia, guidati dalla specie dei Draghi, la più vicina ai Divini. […] […] Ma il Drago del Vuoto era geloso dei suoi fratelli e donò ai mortali l’avidità, avvelenando tutte le razze e provocando così la fine del mondo stesso e l’estinzione di gran parte delle razze” si legge all’inizio del romanzo di Leonardo Tomer.

Ambientato secoli dopo una devastante guerra contro il Vuoto, il libro ci introduce a un continente segnato da disordini tra razze e culture che, un tempo unite, ora vivono separate. Gli elfi si rinchiudono nelle loro foreste misteriose, i nani, decimati dalle guerre, si nascondono nei loro domini, mentre gli umani e le mezze razze si dividono le parti rimaste. In questo contesto di conflitti e tensioni emerge Alaster, un giovane mercenario il cui destino sembra portarlo lungo un sentiero di avventure straordinarie.

La trama prende piede con la ricerca dell’Occhio del Drago, un oggetto prezioso che promette potere e conoscenza, e che si incrocia con le origini misteriose del protagonista. Al fianco di Alaster troviamo il mezz’uomo Marcel e la Maga Myra attraverso i luoghi incantati di Jordin, dove i personaggi nati dalla penna di Leonardo Toner dovranno impegnarsi in duelli estremi. Nato a Firenze nel 1989, Leonardo Tomer è cresciuto leggendo numerose saghe fantasy e immergendosi nel mondo dei giochi di ruolo, da cui ha trovato ispirazione per un viaggio creativo che lo ha portato a esplorare il campo della scrittura. Il suo esordio letterario si concretizza proprio con “Le Cronache di Alaster. Vol 1: Drago”, pubblicato con Gruppo Albatros Il Filo.

