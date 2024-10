“Hoshana”, l’appassionante romanzo di Monica Brogi.

Nel romanzo distopico “Hoshana” di Monica Brogi si racconta una tragica storia basata sulla crudeltà e sulle ambizioni sfrenate di alcuni esseri umani; allo stesso tempo si narra di una grande amicizia, che spinge due individui straordinari a rischiare tutto per far trionfare il bene, e che dimostra come la razza umana possa anche essere capace di atti disinteressati e altruistici.

Monica Brogi – Hoshana

Dimitri e Druido sono amici da più di cinquant’anni: il loro legame è ciò che hanno di più prezioso; insieme hanno attraversato momenti difficili, hanno costruito delle relazioni importanti e, soprattutto, hanno parlato fino a farsi mancare la voce, analizzando le sfumature della natura umana e familiarizzando con le sue ombre e con le sue contraddizioni.

Dimitri descrive Druido come un uomo saggio ed essenziale, un amico fedele e sincero, profondamente consapevole di sé e curioso verso ogni aspetto dell’esistenza; Druido ha scelto di vivere in una fatiscente casetta di legno, sebbene abbia molti soldi: egli si attiene infatti ai principi di quella che chiama “genealogia dei resti” – «Stavo molto in compagnia del mio amico; ascoltavo il suo silenzio e vigilavo sui suoi incerti passi sopra quel pavimento scricchiolante, fatto d’instabili tavole di legno cremisi che traballavano e rischiavano di spezzarsi a ogni passaggio. Druido non avrebbe mai risanato la sua casetta, assisteva all’erosione; per lui, non doveva restare più niente […] Druido non colmava: spogliava e svuotava; e, in questa ricerca del vuoto, sembrava cogliere la quiete.

Adoravo sostare nella pace del suo tempio». Giunge il momento però di riempire quel vuoto: Druido viene a conoscenza di un orrendo Crimine e non può stare zitto; non può più cancellare e distruggere, quelle prove vanno invece raccolte e mostrate. E sarà Dimitri ad aiutarlo, la sua anima affine, quel cuore pulsante che lo ha tenuto in vita quando lui tendeva all’annullamento; il suo amico diventerà il depositario delle sue ricerche, l’esecutore delle sue volontà.

Monica Brogi racconta un’emozionante storia d’amicizia e di dedizione ambientandola all’interno di una cornice distopica, in cui assistiamo alle conseguenze della corsa al progresso scientifico: per poter compiere dei passi avanti nella ricerca eugenetica, infatti, sarà tollerata la tratta degli esseri umani, per utilizzarli come materia prima nelle modificazioni genetiche e nel trapianto di organi. Uno scenario agghiacciante, che purtroppo non è tanto lontano dal nostro tempo, in cui il rispetto per la vita umana è ridotto all’osso; per soddisfare la sete di potere si è ormai pronti a tutto, anche a calpestare i propri simili.

