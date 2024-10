Le novità di OTTOBRE in streaming su MYMOVIES ONE

Dal 4 ottobre arriva in streaming su MYmovies ONE Niente da perdere, opera prima della giovane regista francese Delphine Deloget, un toccante dramma familiare con protagonista Virginie Efira (già vincitrice di un premio Magritte e nominata cinque volte per i César), nel ruolo travolgente di una madre che lotta per riconquistare la custodia di suo figlio.

Presentato al Festival di Cannes 2023 nella sezione Un certain regard, il film viene definito dalla regista stessa come “una sorta di western sociale e familiare, con regolamenti di conti, tradimenti e personaggi in stato di emergenza, gioiosi anche se soli al mondo nella loro lotta”.

MYMovies ONE: le novità di ottobre

Disponibile in streaming dall’8 ottobre C’era una volta in Bhutan di Pawo Choyning Dorji, acclamato regista del Candidato all’Oscar Lunana: Il villaggio alla fine del mondo. Presentato con successo ai maggiori festival internazionali, il film è un tributo alla cultura e alla natura incontaminata del Regno di Bhutan, piccolo Stato incastonato tra le maestose vette dell’Himalaya.

Qui è ambientato il racconto delle prime elezioni democratiche del 2006 quando arriva finalmente la modernizzazione e Bhutan diventa l’ultimo paese al mondo a connettersi a Internet e alla televisione. Per accompagnare la popolazione in questo delicato passaggio e insegnare loro a votare, le autorità organizzano una finta elezione, ma gli abitanti del posto non sembrano convinti. Un’esperienza immersiva che invita alla riflessione tra equilibrio spirituale e ricerca della felicità.

Documentari e Halloween

Dal 26 ottobre arriva l’imperdibile documentario The Art of joy by Goliarda Sapienza, che ci conduce alla scoperta della scrittrice Goliarda Sapienza in parallelo alla sua eroina ribelle Modesta, protagonista del suo romanzo cult L’arte della gioia. Valeria Golino torna dietro la macchina da presa con una trasposizione cinematografica che esplora la crescita di Modesta dall’infanzia all’età matura, attraversando fondamentali anni di storia della Sicilia all’inizio del Novecento, tra bufere storiche e tempeste sentimentali. Un’opera dalla forza rivoluzionaria, sovversiva e persino scandalosa di questo capolavoro della letteratura del XX secolo, rifiutato per quasi 30 anni dagli editori italiani e infine scoperto in Germania e pubblicato in Francia, dieci anni dopo la morte dell’autrice.

Dal 29 ottobre al via la rassegna a tema Halloween che debutta online con Il Mistero scorre sul fiume di Wei Shujun, un noir visionario tratto da un racconto dello scrittore di culto Yu Hua, che riflette sui cambiamenti che hanno travolto la Cina, svelando segreti oscuri sulla vita delle piccole comunità rurali. Ad arricchire il programma della rassegna saranno disponibili online anche Santa Sangre di Alejandro Jodorowsky, Il Mostro di Luigi Zampa e alcuni dei capolavori dei maestri del cinema horror italiano, tra cui Dario Argento (Suspiria) e Lucio Fulci (Lo squartatore di New York, Il miele del diavolo e Manhattan Baby).