Antonio Origgi presenta “L’inconscio non esiste! Scopri chi sei e vivi meglio”: chi governa la nostra esistenza?

Il nostro “Io” dorme per la maggior parte del tempo: ne siamo coscienti? E cos’è davvero quella misteriosa entità chiamata inconscio? Qual è il suo campo d’azione e quanto ci influenza?

SCOPRI TUTTE LE NOVITA’ IN LIBRERIA

Possiamo tentare di dare delle risposte a queste domande leggendo il nuovo saggio di Antonio Origgi intitolato “L’inconscio non esiste! Scopri chi sei e vivi meglio”. L’autore afferma: «Ciò che troverete in questo libro è una nuova visione dell’essere umano […] imparerete anche uno dei metodi più efficaci per comunicare con quelle menti che i più chiamano inconscio, e che scopriremo essere qualcosa di molto più vicino di quanto possiamo pensare».

Antonio Origgi – L’inconscio non esiste

Questo saggio offre delle informazioni interessanti su come funzionano le nostre menti consce e inconsce, e allo stesso tempo ci instrada su un percorso per modificare quelle parti di noi che non ci piacciono; l’autore sa bene che, solo conoscendo nel profondo noi stessi, possiamo sperare di cambiare in positivo la nostra vita.

ACQUISTA IL LIBRO QUI

Origgi parla delle tre menti inconsce che, a quanto pare, ci governano per la stragrande maggioranza del nostro tempo: c’è chi dice il 95% e chi il 97% della nostra vita; sono il Sé fisico, il Sé istintivo e il Sé mentale.

Per l’autore è fondamentale analizzarle attentamente perché tutto ciò che riguarda il nostro benessere dipende dalla comprensione di queste menti; scopo del libro è quindi quello di insegnarci a comunicare con queste istanze inconsce, arrivando a gestirle e a permettere quindi all’Io, al Sé cosciente, di prendere il timone della nostra esistenza. Per ognuna delle tre menti inconsce, Antonio Origgi offre un approfondimento in cui si spiegano le loro funzioni, le loro influenze sul nostro benessere e i modi in cui interagiscono con le altre due istanze.

Il Sé fisico, una coscienza della componente prettamente biologica, si occupa della sopravvivenza del singolo individuo e della specie a cui appartiene, mentre il Sé istintivo ha il suo campo d’azione nelle emozioni e ha l’obiettivo di gestire la socializzazione attraverso le relazioni con i propri simili e con gli altri esseri viventi; ha quindi una fondamentale importanza nella nostra vita – «Se per paura, condizionamenti e repressioni il Sé istintivo riesce a esprimere le sue pulsioni solo in modo incontrollato, allora la forza con cui possono esprimersi questi istinti animali può effettivamente essere dannosa per i nostri rapporti sociali».

Il Sé mentale, infine, è l’unica istanza che non condividiamo con il regno animale: è la capacità cognitiva, e riguarda in primis lo sviluppo dell’individualità.

Contatti dell’autore



https://www.instagram.com/antoniooriggi/

www.dalleradicialcielo.it

#Commissioniguadagnate