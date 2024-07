Controluce – Maria Pia Romano

Maria Pia Romano è una scrittrice molto prolifica, che nella sua carriera si muove tra la poesia e i romanzi. Per Besa muci è uscito, a febbraio scorso, Controluce, romanzo che è stato proposto da Maria Cristina Donnarumma al Premio Strega 2024.

Controluce è una storia d’amore e di attese, di anni che passano colmi di paure e di incertezze. Un vero e proprio sentiero dei sentimenti e dell’anima che percorriamo, pagina dopo pagina, insieme ai protagonisti.

La trama

Una pittrice che dipinge le onde e uno scienziato che studia l’aria si ritrovano a distanza di molti anni. Dopo un periodo trascorso in Montenegro, la pittrice ha scelto di vivere in una piccola casa a pochi metri dal mare e gira per il mondo per esporre le sue tele.

Lui è sempre diviso tra convegni e studi, ama il suo lavoro e ha votato la sua vita intera alla comprensione dei fenomeni legati all’inquinamento atmosferico. Nella vita metodica e ben organizzata di lui, lei, con i suoi colori, porta inconsapevolmente uno stravolgimento che lo fa sentire vivo.

Il tempo trascorso insieme è una riabilitazione emotiva di cui entrambi hanno bisogno. Vorrebbero andare l’uno verso l’altra, eppure le reciproche paure li rallentano e li frenano, generando un turbinio inatteso di stati d’animo che diventano, a tratti, maremoto ingestibile.

Controluce – La recensione

Controluce sembra un romanzo d’altri tempi, una bella storia del passato in cui i protagonisti, uniti tra loro da un legame unico ed inspiegabile, attraversano gli anni separati per poi incontrarsi di nuovo e lasciarsi andare all’imprevisto.

Maria Pia Romano scrive una storia di mare: c’è la sabbia che si appiccica alle dita, piccola ma fastidiosa, a volte. Poi c’è l’acqua, salata, calma o mossa, a segnare ogni movimento dell’animo dei protagonisti. Come la marea i due amanti si muovono negli anni e nel presente, ondeggiano trascinati dal loro amore mai banale, mai certo, mai scontato.

Tutto ciò che è sentimento in questa storia fa rima con fragilità, che a volte prende la forma di un quadro e a volte si muove seguendo una tensione erotica che cresce capitolo dopo capitolo. Non è l’amore giovane, sprezzante, incosciente della giovinezza quello descritto in Controluce. È un amore adulto, maturo, che un po’ fa a cazzotti col passato e un po’ cerca il suo spazio nel futuro, senza avere la certezza di sopravvivere.

Un sentimento che, proprio come dice il titolo del libro, vive in Controluce rispetto al bagliore del presente, dell’età, della vita reale e della quotidianità. Un sentimento proprio per questo, però, pieno di fascino, di intimità. Un sentimento da custodire, da raccontare, da vivere.

