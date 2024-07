Donato Cutolo torna in libreria con Flor

Lo scrittore Donato Cutolo ritorna in libreria sul finire di giugno con il romanzo Flor, pubblicato da Edizioni Spartaco. Il volume esce nella collana Dissensi, con la colonna sonora di Fabio Tommasone e Fabrizio Bosso. Voce di Luigi Lo Cascio.

Donato Cutolo regala ai lettori una nuova “suggestione”, senza luogo né tempo definiti, i cui contorni sono i sentimenti. Protagonista un ragazzo, poi uomo, in dialettica con le sue fragilità. Giustizia, riscatto, coraggio, amicizia, vincoli familiari, ma anche tenerezza, insicurezza, denuncia, rabbia, tumulti interiori sono le chiavi di volta di una storia che si fa pentagramma nelle musiche di Fabio Tommasone, respiro nella tromba di Fabrizio Bosso e voce nella lettura di Luigi Lo Cascio, in una vibrante esperienza sinestetica.

Flor – Donato Cutolo

Ernesto è un adolescente che sta imparando a crescere. Ha genitori attenti, la bici, la scuola, lo sport, i libri. Ma le trasformazioni dentro di sé e nel contesto in cui vive lo fanno sentire diverso e costantemente in bilico tra la paura e il bisogno di stare con gli altri. A segnare il corso dei suoi giorni è Roberto, un coetaneo di grande dignità e pochissimi mezzi che diventa il suo migliore amico.

È lui che lo accompagna a Blanco, villaggio di pescatori ormai in ginocchio a causa della siccità e delle imposizioni del governo militare. Qui Ernesto entra in contatto con la realtà di ragazzi che, mettendo in pericolo se stessi a beneficio della propria comunità, rubano l’acqua nel castello-caserma.

A guidarli, uno strano prodigio legato a un’antica leggenda sudamericana, una scia luminosa che nella notte disegna per loro passaggi sicuri. Essere catturati significherebbe la fine. In questa sua vita segreta, Ernesto conosce anche l’amore, che ha il nome, il volto, gli occhi scuri di una ragazza ribelle: Flor.

L’autore

DONATO CUTOLO, classe ’77, scrittore, compositore e Sound Engineer. Per Edizioni Spartaco ha pubblicato i romanzi Flor (2024), con colonna sonora di Fabio Tommasone e Fabrizio Bosso e voce di Luigi Lo Cascio, e Occhi chiusi spalle al mare (2017), con colonna sonora di Rita Marcotulli e voce di Sergio Rubini. Suoi anche Carillon (colonna sonora di Fabio Tommasone e Donato Cutolo); Vimini (colonna sonora di Fausto Mesolella); 19 dicembre ’43 (colonna sonora di Fausto Mesolella, Daniele Sepe e voce di Paolo Rossi).

