L’accordo. Un posto sicuro – Paolo Scardanelli

Paolo Scardanelli torna in libreria con il quarto capitolo de L’accordo. Un posto sicuro (edito da Carbonio editore) è il nuovo titolo della saga familiare che ha per protagonista Paolo.

L’accordo. Un posto sicuro, è il proseguire di un sentiero che vede il personaggio principale alla ricerca di se stesso nel tempo e nei luoghi, con una prosa che oscilla tra la narrazione e la vena filosofica.

La trama

Provenza, 2016. Il ricordo del passato brucia ancora quando Paolo torna nei luoghi che ventisei anni prima lo videro inseguire un giovane sogno d’amore.

Anche stavolta ha buttato all’aria una vita tranquilla e ha preso un treno per portare a termine un nuovo compito affidatogli da Anna, la donna che è e sarà sempre la sua musa: trovare un posto sicuro per suo figlio Bruno, nascosto nell’ombra per sfuggire alla giustizia.

Una villa abbandonata alle pendici di Mont Sainte-Victoire, la montagna di Cézanne, è il luogo giusto dove Bruno e la sua amata Greta potranno finalmente riunirsi.

Ma su quella dimora amena, dove i due si dedicheranno alla vita agreste in attesa della nascita del loro bambino, aleggia una maledizione, presagio del male che sta per compiersi.

L’accordo. Un posto sicuro – La recensione

L’accordo. Un posto sicuro, è un romanzo che fa parte di una saga familiare potente, appassionante, in cui il fulcro centrale è Paolo, protagonista alla ricerca costante di se stesso. Paolo si muove: nel tempo, nei luoghi, nella vita sua e in quella di chi gli sta accanto.

Così, tra l’amore, i sentimenti, le passioni, il senso di paternità e un passato sempre ingombrante, Paolo sfugge ad ogni definizione; è un personaggio fuori dagli schemi, da ogni regola. Ne viene fuori una storia che unisce la narrazione, la filosofia e la poesia, un’opera trasgressiva e ironica, che sa di vita ma che gioca a nascondino con la letteratura.

Paolo Scardanelli si diverte a lasciare il suo personaggio in questo equilibrio precario, anche perché noi che leggiamo viviamo questo senso di irrequietezza e di continuo movimento proprio come lui. Da una parte guardiamo verso l’abisso e dall’altra speriamo nella sicurezza, che un po’ è passato e un po’ è futuro, ma mai presente.

L’accordo. Un posto sicuro, è una storia che si può leggere indipendentemente dalle precedenti, anche se a loro è legata da un filo robusto. Il tratto costante è che le parole, qui, possono trafiggere come lame mentre l’umanità dei sentimenti vi lascerà senza fiato.

Una saga familiare che è l’apoteosi dell’incertezza e della ricerca di un posto sicuro, come dice il titolo. Un’Odissea vissuta nella certezza che quel luogo, in fondo, non esista, anche perché vorrebbe dire la fine delle ambizioni, delle pulsioni e delle determinazioni.

