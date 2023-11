Michel Onfray in libreria con Anima

La casa editrice Ponte alle Grazie porta in libreria il volume Anima, di Michel Onfray. Il libro è una appassionante inchiesta filosofica sull’anima umana.

Un libro che risponde a una delle domande più attuali: che fine ha fatto l’uomo? Partendo dal primo passo sulla Luna nel 1969 e arrivando a una riflessione puntuale sull’intelligenza artificiale, Anima guida il lettore fra la fine dell’umano e l’inizio del postumanesimo.

Anima – Michel Onfray

Secondo Michel Onfray, filosofo materialista letto in tutto il mondo, l’anima è, sem-plicemente, ciò che ha reso umana la vita degli uomini che ci hanno preceduti nei millenni trascorsi, o meglio: la cultura che, nel tempo, siamo riusciti a esprimere a partire dalla meditazione sulla nostra finitudine.

Scrivere la storia dell’anima, e in-trecciarla con l’evoluzione della nostra specie, è la scommessa (vinta) di questo ric-chissimo e sorprendente volume: qui, muovendosi con disinvolta intelligenza tra materiali storici, filosofici, antropologici, tecnologici, Michel Onfray traccia un per-corso che dall’alba dell’uomo giunge fino al domani: fino a un mondo interamente ridisegnato dall’intelligenza artificiale e dai progetti di impiantare la vita al di là della Terra, progetti che i governi del mondo stanno appaltando a Elon Musk.

Come spesso accade, si fa la storia di qualcosa quando non c’è più, o quando è sul punto di svanire. Il passaggio attuale dall’anima immateriale all’anima digitale, a cui stiamo assistendo tra estasi e impotenza, ci pone di fronte alla possibilità concreta di un futuro inevitabilmente disumanizzato: una futura civiltà ultraplanetaria che reifi-cherà (cioè metterà in vendita) qualunque cosa e sostituirà – l’unica Sostituzione di cui secondo Onfray valga la pena preoccuparsi – l’era delle civiltà tradizionali, limi-tate nel tempo e nello spazio.

L’autore

Michel Onfray è stato tradotto in venticinque lingue ed è au-tore di oltre cento libri. Conduce una webtv e ha co-fondato la rivista Front populaire con Stéphane Simon.