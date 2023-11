Walt Whitman e il suo Rivelerò io cosa dire di me

Marcos y Marcos porta in libreria in questo periodo una nuova edizione di un bellissimo volume di Walt Whitman, dal titolo Rivelerò io cosa dire di me. Il libro esce con la traduzione di Diego bertelli.

Persona sconosciuta, passi e non lo sai con quale desiderio io ti guardi,

devi essere colui che cercavo, o colei che cercavo,

con te devo da qualche parte aver vissuto una vita felice,

mi torna tutto in mente ora che quasi ci sfioriamo, fluidi, affettuosi, candidi, adulti,

crescendo con me, sei stato un ragazzo con me, una ragazza con me,

ho mangiato con te, e dormito con te – il tuo corpo non è stato più soltanto tuo né il mio soltanto mio

Walt Whitman – Rivelerò io cosa dire di me

Nel 1860, negli Stati Uniti, l’omosessualità era un reato. Non stupisce quindi che Whitman, prima di dare alle stampe Foglie d’erba, abbia estirpato l’espressione più viva del suo sentimento amoroso, incredibilmente aperto, o fluido, come lui stesso lo definisce, chiaramente incline all’attrazione maschile ma più in generale insofferente a ogni barriera.

La nuova traduzione di Calamus, cuore della celebre raccolta, è stata condotta da Bertelli sulla trascrizione dei manoscritti originali di Whitman e testimonia in modo inedito la freschezza e la potenza di un sentimento che non conosce limiti.

Scopriamo versi inaspettati sulla centralità del corpo e su un tipo di amore che è radicale libertà d’espressione e, per questo, assume una valenza politica, rivolgendosi alle donne e agli uomini di ogni terra al pari di un messaggio rivoluzionario.

Un nuovo Whitman, attualissimo, che con la stessa forza di O Capitano! mio Capitano! evoca una felicità da conquistare sino in fondo, abbattendo convenzioni e apparenze per fare emergere una vita profonda ed essenziale: “Ecco le mie foglie più fragili, eppure le più forti e durature – le ultime a essere pienamente comprese. Qui adombro e nascondo i miei pensieri – non voglio esporli, eppure sono loro a espormi, più di ogni altra mia poesia”.

L’autore

Walter Whitman, noto come Walt Whitman, è stato un poeta, scrittore e giornalista statunitense. Considerato il padre della poesia americana, è stato il primo poeta moderno a utilizzare comunemente il verso libero, di cui è considerato in un certo senso l’inventore.