Ivano Dionigi è l’autore del volume L’apocalisse di Lucrezio. Politica, religione, amore, in uscita in questo periodo per Raffaello Cortina Editore. Il libro esce nella collana Letture.

Capiamo perché il poema La natura, lo scandaloso poema di Lucrezio, a lungo vittima della congiura del silenzio, ha cambiato il volto della cultura europea e parla ancora di noi e a noi.

Ivano Dionigi – L’apocalisse di Lucrezio

“Io annuncio cose inaudite.” Con questo messaggio rivoluzionario Lucrezio irrompe nella conservatrice Roma repubblicana del I secolo a.C. Politica, religione e amore sono costruzioni della mente, forme di alienazione e fonti di infelicità: indossano una maschera e nascondono la realtà.

Quale la via d’uscita? Lucrezio non ha dubbi: “la scienza della natura”, la quale consente la “rivelazione”, quella “apocalisse” che dalle tenebre dell’ignoranza ci porta alla luce della ragione e ci rivela verità rasserenanti: l’aldilà con le sue pene e paure non esiste; un’unica legge governa tutte le cose; l’universo, anzi gli innumerevoli universi stanno in equilibro grazie al bilanciamento di forze uguali e contrarie; il mondo è leggibile perché le singole realtà sono ordinate secondo i principi della scrittura e della grammatica; la forma più nobile di pietas è contemplare il tutto con mente serena.

L’autore

Ivano Dionigi è professore emerito di Lingua e Letteratura latina dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, di cui è stato Magnifico rettore dal 2009 al 2015. È inoltre direttore del Centro studi “La permanenza del classico” e consultore del Dicastero della cultura e dell’educazione della curia romana. Nelle nostre edizioni ha pubblicato Parole che allungano la vita (2020) e L’apocalisse di Lucrezio (2023).