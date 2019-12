Libri in traduzione del 2019. Ecco la classifica

I libri in traduzione del 2019 sono stati davvero tanti, da ogni parte del mondo, di tutte le case editrici e di ogni genere. Ogni anno L’Indiscreto stila una particolare classifica per capire quali siano stati i migliori libri in traduzione con criteri di assoluta qualità.

La classifica è stilata tre volte all’anno, a febbraio, maggio ed ottobre. Gli intervalli sono utili per meglio seguire le produzioni editoriali del mercato. Per la classifica dei migliori libri in traduzione del 2019 sono stati interpellati i votanti su determinate categorie: narrativa, saggistica e poesia nei periodi precedenti.

La redazione del giornale ha poi creato un gruppo di “grandi lettori” che comprende critici, scrittori e scrittrici, riviste letterarie, librerie, giornalisti/e culturali, traduttori e traduttrici, editor e operatori/trici del settore. In totale 400 giurati che danno tre voti per ogni categoria. Ad ogni primo posto sono assegnati 9 punti, 5 al secondo e 3 al terzo.

Quest’anno si è svolta la prima edizione del concorso, e si potevano nominare libri di autori e autrici contemporanei viventi ma anche libri postumi. Scopriamo quindi la classifica dei migliori libri in traduzione del 2019:

Narrativa – La classifica

1) Valeria Luiselli, Archivio dei bambini perduti, La Nuova Frontiera (trad. Tommaso Pincio)

2) Imre Oravecz, Settembre 1972, Anfora (trad. Vera Gheno)

3) Rodrigo Fresán, La parte inventata, LiberAria (trad. Giulia Zavagna)

4) Annie Ernaux, L’evento, L’Orma (trad. Lorenzo Flabbi)

5) Olga Tokarczuk, I vagabondi, Bompiani (trad. Barbara Delfino)

6) Richard Powers, Il sussurro del mondo, La nave di Teseo (trad. Licia Vighi)

7) Rachel Cusk, Transiti, Einaudi Stile Libero (trad. Anna Nadotti)

8) Michel Houellebecq, Serotonina, La nave di Teseo (trad. Vincenzo Vega)

9) Anna Burns, Milkman, Keller (trad. Elvira Grassi)

10) Mircea Cartarescu, Il Levante, Voland (trad. Bruno Mazzoni)

11) Colson Whitehead, I ragazzi della Nickel, Mondadori

12) Lawrence Ferlinghetti, Little Boy, Clichy – Rachel Kushner, Mars Room, Einaudi

13) Carol Bensimon, Biliardo sott’acqua, Tunué – László Krasznahorkai, Il ritorno del Barone Wenckheim, Bompiani

14) Dan Chaon, La volontà del male, NN – Joe Abercrombie, Un piccolo odio, Mondadori

15) Carmen Maria Machado, Il suo corpo e altre feste, Codice

16) Simon Sellars, Ballardismo applicato, Nero

17) Joshua Cohen, Il libro dei numeri, Codice

18) Salvatore Scibona, Il volontario, 66thand2nd

19) Manuel Vilas, In tutto c’è stata bellezza, Guanda

20) Samanta Schweblin, Kentuki, SUR

21) Ottessa Moshfegh, Il mio anno di riposo e oblio, Feltrinelli – Régis Jauffret, Microfictions, Clichy – Sally Rooney, Persone normali, Einaudi – Michelle Steinbeck, Mio padre era un uomo sulla terra e in acqua una balena, Tunué

22) Pierre Pachet, Autobiografia di mio padre, L’Orma – Gabriela Ybarra, Il commensale, Polidoro – Eshkol Nevo, L’ultima intervista, Neri Pozza – Edward Carey, Piccola, La nave di Teseo – Ted Chiang, Respiro, Frassinelli – Annalena McAfee, Ritorno a Fascaray, Einaudi

23) Eva Baltasar, Permafrost, Nottetempo – Annie Proulx, Distanza ravvicinata. Storie del Wyoming. 1, minimum fax

24) David Hayden, Il buio a luci accese, Safarà

25) Antoine Volodine, Sogni di Mevlidò, 66thand2nd

26) Camille Bordas, Come muoversi tra la folla, SEM – Jennifer Nansubuga Makumbi, Kintu, 66thand2nd – David Grossman, La vita gioca con me, Mondadori – Marlon James, Leopardo nero, lupo rosso, Frassinelli – David Szalay, Turbolenza, Adelphi – Sheila Heti, Maternità, Sellerio – Chris Offutt, Mio padre, il pornografo, minimum fax – Vera Giaconi, Persone care, SUR

27) Gina Berriault, Donne nei loro letti, Mattioli 1885 – Nona Fernandez, Fuenzalida, Gran Via – Miriam Toews, La mia estate fortunata, Marcos y Marcos – Gerald Murnane, Le Pianure, Safarà

28) Édouard Louis, Chi ha ucciso mio padre, Bompiani – Nana Kwame Adjei-Brenyah, Friday Black, SUR

29) Margaret Atwood, I testamenti, Ponte alle Grazie – Marta Batalha, Il castello di Ipanema, Feltrinelli – Ali Smith, Inverno, SUR – Sam J Miller, La città dell’orca, Zona42 – Burhan Sönmez, Labirinto, Nottetempo

30) Zia Haider Rahman, Alla luce di quello che sappiamo, La Nave di Teseo – Nnedi Okorafor, Binti Mondadori – J.M. Coetzee, Bugie: e altri racconti morali, Einaudi – Cambiare l’acqua ai fiori, Valérie Perrin, e/o – André Aciman, Cercami, Guanda – Eduardo Rabasa, Cintura nera, SUR – James Ellroy, Cronaca nera, Einaudi Stile Libero – Keiichiro Hirano, Dopo lo spettacolo, Lindau – Georgi Gospodinov, E tutto divenne luna, Voland – Ling Ma, Febbre, Codice – David Diop, Fratelli d’anima, Neri Pozza – Brandon Sanderson, Giuramento, Mondadori – Debora Willis, Il buio e altre storie d’ amore, Del Vecchio – Alan Hollinghurst, Il caso Sparsholt, Guanda – Chuck Palahniuk, Il libro di Talbott, Mondadori – Valérie Manteau, Il solco, L’Orma – Clara Usón, L’assassino timido, Sellerio – Sean Michaels, L’eco delle balene, Keller – Darryl Ponicsan, L’ultima corvè; Jimenez – Ludmila Petrusevskaja, La bambina dell’Hotel Metropole , Francesco Brioschi Editore – La chiocciola sul pendio, Arkadij Strugackij eBoris Strugackij, Carbonio – Denis Johnson, La generosità della sirena, Einaudi – Julio Llamazares, La pioggia gialla, il Saggiatore – Shirley Jackson, La ragazza scomparsa, Adelphi – Levan Berdzenišvili, La santa tenebra, e/o – Guadalupe Nettel, Petali, La Nuova Frontiera – Mariana Leky, Quel che si vede da qui, Keller – Yiyun Li, Ragazzo d’oro ragazza di smeraldo, NN – Amy Hempel, Ragioni per vivere. Tutti i racconti, SEM – Arnon Grunberg, Terapie alternative per famiglie disperate, Bompiani

31) Jesmyn Ward, Canta, spirito, canta, NN – Marion Messina, Falsa partenza, La nave di Teseo – Edurne Portela, Meglio l’assenza, Lindau – john Niven, Uccidi i tuoi amici, Einaudi

32) Joy Williams, L’altro bambino, Black Coffee – Amy Hempel, Nessuno è come qualcun altro, SEM

33) Cees Nooteboom, 533. Il libro dei giorni, Iperborea – Akwaeke Emezi, Acquadolce, Il Saggiatore – Roberto Quesada, Big Banana, Alessandro Polidoro Editore – Lutz Bassmann, Black Village, 66thand2nd – Diane Setterfield, C’era una volta un fiume, Mondadori – David Sedaris, Calypso, Mondadori – Brenda Navarro, Case vuote, Perrone – Kapka Kassabova, Confine, EDT – Saskia Vogel, Consenso, Safarà Editore – Halldóra Thoroddsen, Distanza ravvicinata. Doppio vetro, Iperborea – Narine Abgarjan, E dal cielo caddero tre mele, Francesco Brioschi Editore – Nicolas Mathieu, E i figli dopo di loro, Marsilio – Sandra Newman, I cieli, Ponte alle Grazie – Ariel Dorfman, I fantasmi di Darwin, Clichy – Don Winslow, Il confine, Einaudi – David Lopez, Il feudo, Sellerio – Nadeem Aslam, Il libro dell’acqua e di altri specchi, Add – Raduan Nassar, Il pane del patriarca, SUR – Marcus Malte, Il ragazzo, Fazi – Tanishi Kingyo, Santo Kyoden, e al., Il rovescio del broccato, Atmosphere Libri – Aleksander Bogdanov, Ingegner Menni, Alcatraz – Mehdi Asadzadeh, L’ariete, Ponte 33 – Amitav Ghosh, L’isola dei fucili, Neri Pozza – China Mieville, L’uomo del censimento, Zona42 – Božidar Stanišic, La giraffa in sala d’attesa, Bottega Errante edizioni – Ben Okri, La libertà, La nave di Teseo – Osamu Dazai, La studentessa e altri racconti, Atmosphere – Rita Bullwinkel, Lingua Nera, Black Coffee – Philippe Jaenada, Lo strano caso di Henri Girard, Sellerio – Ian McEwan, Macchine come me, Einaudi – Auour Ava Olafsdottir, Miss Islanda, Einaudi – Irvine Welsh, Morto che cammina, Guanda – Philippe Forest, Piena, Fandango – Éric Chevillard, Sul Riccio, Prehistorica Editore – Willy Vlautin, The Free, Jimenez – Mehmet Uzun, Tu, ISMEO/Istituto Kurdo – William Melvin Kelley, Un altro tamburo, NN – Tayari Jones, Un matrimonio americano, Neri Pozza – Mohamed Hasan Alwan, Una piccola morte, e/o

34) Charles Simmons, Acqua di mare, SUR – Behrouz Boochani, Amico se non le montagne, Add editore – Ádám Bodor, Boscomatto, Il Saggiatore – Lucy Maud Montgomery, Cronache di Avonlea, Lettere Animate – Dorothy Allison, Due o tre cose che so di sicuro, minimum fax – Leland De la Durantaye, Hanna versus l’albero, Codice – Sam Millar, I cani di Belfast, Milieu – Kiese Laymon, Il giusto peso, Edizioni Black Coffee – Emma Reyes, Il libro di Emma, SUR – Lidia Yuknavitch, Il libro di Joan, Einaudi – Clemens Mayer, Il silenzio dei satelliti, Keller – Anthony Catwright, Il taglio, 66thand2nd – Roland Schimmelpfennig, In un chiaro, gelido mattino di gennaio all’inizio del ventunesimo secolo, Fazi – David Means, Istruzioni per un funerale, minimum fax – Don Robertson, Julie, Nutrimenti – Sigrid Nunez, L’amico fedele, Garzanti – Stephen Chbosky, L’amico immaginario, Sperling & Kupfer – Albert Camus, La caduta, Bompiani – Daniel Saldaña Paris, La linea madre, Chiarelettere – Barbara Comyns, La ragazza che levita, Safarà – Isabel Allende, Largo petalo di mare, Feltrinelli – Marion Poschmann, Le isole dei pini, Bompiani – Joe Mungo Reed, Magnifici perdenti, Bollati Boringhieri – Bertrand Leclair, Malintesi, Quodlibet – Sheila Heti, Maternità, Sellerio – Afonso Reis Cabral, Mio fratello, Nutrimenti – Daisy Johnson, Nel profondo, Fazi – Pierre Demarty, Nessun cielo, Il Saggiatore – Feby Indirani, Non è mica la Vergine Maria, Add editore – Annie Dillard, Pellegrinaggio al Tinker Creek, Bompiani – Sandra Cisneros, Piccoli miracoli, La nuova frontiera – Paul Broks, Scura è la notte, luminose le stelle, Edizioni di Atlantide – Vernon Subutex, Virginie Despentes, Trilogia della città di Parigi, Bompiani – Pierre Loti, Un viaggio a Kyoto, Passigli – Jean-Baptiste Del Amo, Un’educazione libertina, Neri Pozza – Guillem López, Ventuno, Eris

Saggistica – La classifica

1) Michael Pollan, Come cambiare la tua mente, Adelphi (trad. Isabella C. Blum)

2) Comitato Invisibile, L’insurrezione che viene / Ai nostri amici / Adesso, Nero (trad. Marcello Tarì)

3) Virginie Despentes, King Kong theory, Fandango (trad. Maurizia Balmelli)

4) Mark Fisher, Spettri della mia vita. Scritti su depressione, hauntologia e futuri perduti, minimum fax (trad. Vincenzo Perna)

5) Donna Haraway, Chtulhucene. Sopravvivere su un pianeta infetto, Nero (trad. Claudia Durastanti)

6) Pedro Lemebel, Di perle e cicatrici, Edicola Ediciones (trad. Silvia Falorni)

7) Lynne Sharon Schwartz, Il fantasma della memoria. Conversazioni con W.G. Sebald, Treccani (trad. Chiara Stangalino)

8) Sylvain Piron, Dialettica del mostro, Adelphi (trad. Angela Guidi Nissim)

9) James Bridle, Nuova era oscura, Nero (trad. Fabio Viola)

10) Shoshana Zuboff, Il capitalismo della sorveglianza, Luiss University Press (trad. Paolo Bassotti)

11) Gary Lachman, La stella nera. Magia e potere nell’era di Trump, Tlon

12) Bret Easton Ellis, Bianco, Einaudi

13) Jared Diamond, Crisi, Einaudi – Kenneth Goldsmith, Ctrl+C, Ctrl+V, Nero

14) Geoff Mann & Joel Wainwright, Il nuovo leviatano. Una filosofia politica del cambiamento climatico, Treccani – Jonathan Safran Foer, Possiamo salvare il mondo prima di cena, Guanda

15) Masha Gessen, Il futuro è storia, Sellerio – Nina Edwards, Storia del buio, Il Saggiatore –

16) Eugene Thacker, Tra le ceneri di questo pianeta, Nero – Byung-Chul Han, Che cos’è il potere?, nottetempo

17) Peter Frase, Quattro modelli di futuro, Treccani

18) Joan Didion, A Sud e a Ovest, Il Saggiatore – Damon Krukowski, Ascoltare il rumore, Sur – Martin Amis, L’attrito del tempo, Einaudi – James Williams, Scansatevi dalla luce, effequ – Markijan Kamys, Una passeggiata nella zona, Keller

19) Thomas Ligotti, Nato nella paura, Il Saggiatore – Mona Chollet, Streghe Storie di donne indomabili dai roghi medievali a #metoo, UTET

20) Naomi Oreskes e Erik Conway, Mercanti di dubbi: come un manipolo di scienziati ha nascosto la verità, dal fumo al riscaldamento globale, Edizioni ambiente – Olivia Laing, Viaggio a Echo Spring, Il Saggiatore

21) Will Hunt, I misteri del sottosuolo, Bollati Boringhieri – Sabine Hossenfelder Sedotti dalla matematica, Raffaello Cortina editore – Jeremy Rifkin, The green new deal, Mondadori – Paul B. Preciado, Manifesto contro sessuale, Fandango – Nick Groom, Vampiri, Il Saggiatore – David Neiwert, Alt America, minimum fax – Paul Mason, Il futuro migliore, in difesa dell’essere umano, Il Saggiatore

22) Joyce Carol Oates, Ai limiti dell’impossibile. Forme tragiche in letteratura, Il Saggiatore – Edmundo Paz Soldán, Gustavo Faverón Patriau, Bolaño selvaggio, Miraggi Edizioni – Ian F. Svenonius, Censura subito!!!, Not – Rebecca Solnit, Chiamare le cose col loro vero nome, Ponte alle Grazie – Eve Ensler, Chiedimi scusa, Il Saggiatore – Ece Temelkuran, Come sfasciare un paese in sette mosse. La via che porta dal populismo alla dittatura, Bollati Boringhieri – Marc Augé, Condividere la condizione umana, Mimesis – Lina Meruane, Contro i figli, La nuova frontiera – Daphne Caruana Galizia, Dì la verità anche se la tua voce trema, Bompiani – Byung-Chul Han, Eros in agonia, nottetempo – Jean-Claude Lebensztejn, Figure piscianti 1280-2014, UTET – Colette Beaune ,Giovanna d’Arco, Il Saggiatore – Ngugi wa Thiong’o, Globalettica, Jaca Book – Robert Forster, Grant e io, Jimenez – Peter Hook, Hacienda. Come non si gestisce un club, Luiss University Press – John Hull, Il dono oscuro, Adelphi – Mike Pearl, Il giorno in cui tutto finisce, Il Saggiatore – Michael Taussig, Il mio museo della cocaina, Milieu – Jean Lopez, Nicolas Aubin, Vincent Bernard, N. Guillerat, Infografica della seconda guerra mondiale, L’ippocampo – S.T. Joshi, Io sono Providence, Providence Press – Toni Morrison, L’importanza di ogni parola, Frassinelli – Seth Fletcher, L’ombra di Einstein, Bollati Boringhieri – Monica Kristensen, L’ultimo viaggio di Amundsen, Iperborea – Marshall G. S. Hodgson, L’ordine degli assassini, Adelphi – Walter Scheidel, La grande livellatrice, Il Mulino – Edward Bullmore, La mente in fiamme, Bollati Boringhieri – Évelyne Bloch-Dano, Le case dei miei scrittori, Add – Rens Bod, Le scienze dimenticate, Carocci – Alpa Shah, Marcia notturna, Meltemi – Alan Lomax, Mister Jelly Roll, Quodlibet – Achille Mbembe, Nanorazzismo, Laterza – Susan Faludi, Nella camera oscura, La nave di Teseo – Matthew Sturgis, Oscar. Vita di Oscar Wilde, UTET – Jean-Luc Nancy, Sessistenza, Il nuovo melangolo – Francisco Cantù, Solo un fiume a separarci. Dispacci dalla frontiera, minimum fax

23) Bernd Heinrich, La mente del corvo, Adelphi – Autori vari, Strongmen, nottetempo – Owen Hatherley, Trans-Europe Express, Einaudi – Robert Darnton, Un tour de France letterario: il mondo dei libri alla vigilia della Rivoluzione francese, Carocci – Neil MacGregor, Vivere con gli dei, Adelphi

24) Yuval Noah Harari, 21 Lezioni per il XXI secolo, Bompiani – Rebecca Solnit, Chiamare le cose con il loro nome, Ponte alle Grazie – Ed Yong, Contengo moltitudini, I fari – Jack Hartnell, Corpi medievali, Einaudi – Federico Finchelstein, Dai fascismi ai populismi, Donzelli – AA. VV. Femminismo per il 99%, Editori Laterza – Edgar Cabanas e Eva Illouz, Happycracy, Codice – Francis Fukuyama, Identità. La ricerca della dignità e i nuovi populismi, UTET – Pat Barker, Il silenzio delle ragazze, Einaudi – Sherry Turkle, Insieme ma soli, Einaudi – Hamja Ahsan, Introfada, Add – Claire Tomalin, Jane Austen. La vita., Nuova editrice Berti – Anne Applebaum, La grande carestia, Mondadori – Razmig Keucheyan, La natura è un campo di battaglia. Saggio di ecologia politica, Ombre Corte – Soraya Chemaly, La rabbia ti fa bella, HarperCollins – Byung-Chul Han, La salvezza del bello, Nottetempo – Jean-Luc Nancy, La sofferenza è animale, Mimesis – Christophe Bonneuil, Jean-Baptiste Fressoz, La terra, la storia e noi. L’evento antropocene, Treccani – Didier Fassin, Le vite ineguali, Feltrinelli – Agathe Novak-Lechevalier (a cura di), Michel Houellbecq – Cahier, La nave di Teseo – Christian Goeschel, Mussolini e Hitler. Storia di una relazione pericolosa, Laterza – Behrouz Boochani, Nessun amico se non le montagne, Add – Annie Dillard, Pellegrinaggio al Tinker Creek, Bompiani – James Pettifer, Springsteen & Atlantic City, Odoya – Sam Willis e James Daybell, Storia imprevedibile del mondo, Il Saggiatore – Jonathan Holslag, Storia politica del mondo, Il Saggiatore – Alan Pauls, Trance. Autobiografia di un lettore, SUR – Paul Auster, Una vita in parole, Einaudi – Robert Eisler, Uomo diventa lupo, Adelphi – Neil MacGregor, Vivere con gli dei. Genti e credenze, Adelphi

25) Alan Richardson, Aleister Crowley e Dion Fortune, Venexia Edizioni – Tomàs Maldonado, Bauhaus, Feltrinelli – Marcel Granet, Danze e leggende dell’Antica Cina, Adelphi – Vari Discorsi sulla neutralità, Casagrande – Louis Dumont, Homo aequalis, Adelphi – Sandeep Jauhar Il cuore – una storia, Bollati Boringhieri – Derek Jarman (con foto di Howard Sooley), Il giardino di Derek Jarman, Nottetempo – Alice Becker-Ho, Guy Debord, Il gioco della guerra, Giometti e Antonello – Michael Gazzaniga, Il legame misterioso tra il cervello e la mente, Raffaello Cortina – Maurice Blanchot, Il libro a venire, Il Saggiatore – Hans U. Gumbrecht Il nostro ampio presente, Bompiani – Walter Mischel, Il test del marshmallow – Padroneggiare l’autocontrollo, Carbonio – Santislas Dehaene, Imparare, Raffaele Cortina – Angela Saini, Inferiori, HarperCollins – Robert Forster, Io & Grant, Jimenez – Jill Bough, L’asino, Nottetempo – Siegelman Conway, L’eroe oscuro dell’età dell’informazione, Codice – John Foot, L’Italia e le sue storie: 1945-2019, Laterza – Martin Amis, L’attrito del tempo, Einaudi – Claude Schopp, La modella senza volto, Donzelli – Alfonso Reyes, La regione più trasparente dell’aria. Saggi di cultura ispanoamericana, Quodlibet – Sergio Del Molino, La Spagna vuota, Sellerio editore – James C. Scott, Lo sguardo dello stato, Eleuthera – Bhashat Sunkara, Manifesto socialista per il XXI secolo, Laterza – Geoff Dyer, Natura morta con custodia di sax, Storie di jazz, Il Saggiatore – Nick Polson, James Scott, Numeri intelligenti, UTET – Shirley Jackson, Paranoia, Adelphi – Nathaniel Rich, Perdere la Terra, Mondadori – Neil Gaiman, Questa non è la mia faccia, Mondadori – François Jullien, Risorse del cristianesimo, Ponte alle Grazie – Michel Onfray, Saggezza. Saper vivere ai piedi di un vulcano, Ponte alle Grazie – Rob DeSalle, Ian Tattersall, Una scomoda scienza, Codice – Paul Hanebrink, Uno spettro si aggira per l’Europa, Einaudi

Poesia – La classifica

1) Nicanor Parra, L’ultimo spegne la luce, Bompiani (trad. Matteo Lefèvre)

2) Cees Nooteboom, L’occhio del monaco, Einaudi (trad. Fulvio Ferrari)

3) John Ashbery, Autoritratto entro uno specchio convesso, Bompiani (trad. Damiano Abeni)

4) Jan Wagner, Variazioni sul barile dell’acqua piovana, Einaudi (trad. Federico Italiano)

5) Anne Carson, The Albertin workout, Tlon, (trad. Giulio Silvano)

6) Mark Strand, Tutte le poesie, Mondadori (trad. Damiano Abeni e Moira Egan)

7) Jorie Graham, Fast, Garzanti (trad. Antonella Francini)

8) Antoine Emaz, Sulla punta della lingua : dieci movimenti poetici seguiti dalla meditazione : lirismo critico? Marcos y Marcos (trad. Fabio Pusterla) – Kate Tempest, Antichi nuovi di zecca, E/O (trad. Riccardo Duranti)

9) John Freeman (a cura di), Nuova poesia americana vol. 1 , Black Coffee (trad. Damiano Abeni)

10) Adam Zagajewski, Prova a cantare il mondo storpiato, Interlinea (trad. Valentina Parisi)

11) Traversare l’inverno, Seamus Heaney, GCE

12) Il volo della celebrazione, Claudio Rodríguez, Passigli – Blackbird, bye bye, Moniza Alvi, Interno Poesia – Epicrisi, Ashraf Fayadh, Di Felice Edizioni – I soldi, Christophe Tarkos, Tic Edizioni – Scoppi urla risate, Lawrence Ferlinghetti, Sur – Istantanea di ippopotamo con banane, Philip Morre, Interno Poesia Editore

12) What’s in a name e altri versi, Ana Luìsa Amaral, Crocetti – Il mondo è cominciato con un sì, Erica Jong, Bompiani – Angolo Nullo, Jaime Andres De Castro, Miraggi edizioni – Falco e ombra, Kathleen Jamie, Interno Poesia – Io mangio le stelle, Rebecca Elson, Kurumuny

13) Oblò/Portholes, John Taylor, Pietre vive – Da eternità a stagione, Wilson Harris, Ensemble – La fiamma, Leonard Cohen, Bompiani