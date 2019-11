Basilio – Alessandro Mauro

Basilio è la nuova raccolta di racconti (edita da AUGH! nella collana Frecce) di Alessandro Mauro, giornalista che in carriera si è messo in evidenza per la pubblicazione di numerosi articoli su testate nazionali e per aver curato rassegne e festival cinematografici.

Quest’opera ha una centralità diffusa, nel senso che i dieci racconti che la compongono possono benissimo essere letti e visti come episodi indipendenti, ma hanno in comune il protagonista, Basilio. Un ragazzo che vediamo pian piano crescere e che accompagniamo quindi nel suo percorso della vita.

Alessandro Mauro segue con occhio attento, interessato, minuzioso gli anni dell’infanzia del protagonista, e poi ci fa tuffare insieme a lui nella giovinezza. Leggendo scopriamo tutto quello che gli succede, entriamo con lui a scuola, prima alle elementari e poi al liceo. Attraverso gli occhi di Basilio, con i suoi gesti, le sue scelte e le sue azioni, riusciamo a tornare a vivere un tempo fatto di decisioni, di prime volte; un tempo in cui «quasi tutto è inizio, e quasi tutto è importante».

Importante quindi non è tanto ciò che accade al ragazzo, ma la capacità di seguirne le vicende, riuscire a connettere i racconti, entrare nel personaggio per rivivere i nostri anni immergendoci nei suoi. Pian piano Basilio entra nel mondo, lo vive, lo scopre, impara quella che è per tutti la condizione umana.

Un libro semplice, ben scritto, che grazie alla divisione in capitoli rende al meglio l’idea della sequenzialità degli accadimenti e degli anni. Piccole storie che ne formano una sola, fatta di cose semplici ma molto vere: vittorie, sconfitte, desideri, ostacoli, scoperte e infinite possibilità. Perché in fondo Basilio rappresenta un po’ tutti noi.