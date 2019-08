The Wife. Vivere nell’ombra – Meg Wolitzer

Pubblicato per la prima volta nel 2003, The Wife. Vivere nell’ombra di Meg Wolitzer (Garzanti) è tornato alla ribalta dopo che nel 2017 Björn Runge ne ha tratto un film di successo, interpretato da Glenn Close e Jonathan Pryce.

The Wife è una storia di prospettive e punti di vista nuovi, di lati diversi da cui osservare il mondo, di rivelazioni e di ricordi. I protagonisti, Joan Castleman (voce narrante) e suo marito Joe, siedono uno accanto all’altro su di un volo verso Helsinki.

Joe è uno scrittore di fama internazionale e Joan è la donna che le è stata sempre al fianco. Ora, su quell’aereo, la moglie si scopre a guardare indietro nel loro matrimonio, soffermarsi su ogni dettaglio, pensare a come lasciare il marito. Meg Wolitzer si sofferma sulla figura della moglie, ne analizza le scelte, i ruoli passati, la scelta di vivere nell’ombra appunto.

Pur di non oscurare la fama letteraria del marito, Joan si è annullata per una vita intera e ora, dopo quarant’anni, sembra finalmente aver trovato il coraggio di fare un passo verso l’autonomia, l’identità. The Wife è quindi un romanzo che parla della possibilità di ricominciare, di segreti e problemi che esistono in ogni matrimonio, anche in quello che sembra perfetto.

Lo stile della Wolitzer non lascia spazio a perplessità, e The Wife è stato accolto dalla critica con enorme successo, tanto da essere definito un libro “necessario ed imprescindibile”. Riuscirà questa donna a scegliere di non piegarsi alla figura ingombrante del marito, trovare la forza di cambiare e riconquistare la libertà che le permetterà di essere se stessa?