Oscar 2019: ecco tutti i vincitori

E’ stata una cerimonia senza grossi colpi di scena quella che assegnato i premi Oscar 2019 al Dolby Theatre di Los Angeles. Quest’anno si è deciso di non puntare su un unico conduttore e di consegnare tutti i premi in diretta.

LA RECENSIONE DI BOHEMIAN RHAPSODY

Ai premi Oscar 2019, come Miglior Film trionfa Green Book, che porta a casa in totale tre statuette come Black Panther. Ad Alfonso Cuarón il premio come Miglior Regia e come Miglior Fotografia per Roma, premiato anche come Miglior Film straniero. Da segnalare che per la quinta volta in sei anni la miglior regia viene assegnata ad un messicano.

Il film più premiato agli Oscar 2019 è stato Bohemian Rhapsody con 4 statuette. Rami Malek ha vinto il premio come Miglior Attore protagonista interpretando Freddy Mercury, mentre per la Miglior Attrice protagonista trionfa a sorpresa Olivia Colman per La favorita di Yorgos Lanthimos, battendo la più quotata Glenn Close per The Wife. Miglior attrice non protagonista è Regina King (Se la strada potesse parlare). Da sottolineare anche il premio a Lady Gaga per la miglior canzone e a Spike Lee per la sceneggiatura non originale di BlacKkKlansman. Ecco tutti i vincitori degli Oscar 2019:

Miglior film

Green Book di Peter Farrelly

Regista

Alfonso Cuarón per Roma

Attrice protagonista

Olivia Colman per La favorita

Attore protagonista

Rami Malek per Bohemian Rhapsody

Attore non protagonista

Mahershala Ali per Green Book

Attrice non protagonista

Regina King per Se la strada potesse parlare

Miglior canzone

Shallow da A Star Is Born di Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando, Andrew Wyatt and Benjamin Rice

Colonna sonora

Black Panther di Ludwig Goransson

Sceneggiatura non originale

BlacKkKlansman di Charlie Wachtel, David Rabinowitz, Kevin Willmott, Spike Lee

Sceneggiatura originale

Green Book di Nick Vallelonga, Brian Currie, Peter Farrelly

Effetti visivi

First Man

Cortometraggio

Skin di Guy Nattiv

Documentario corto

Period. End of Sentence. di Rayka Zehtabchi e Melissa Berton

Corto animato

Bao di Domee Shi e Becky Neiman-Cobb

Film d’animazione

Spider-Man: un nuovo universo di Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman

Montaggio

Bohemian Rhapsody di John Ottman

Film straniero

Roma di Alfonso Cuarón

Suono

Bohemian Rhapsody di Paul Massey, Tim Cavagin and John Casali

Montaggio sonoro

Bohemian Rhapsody di John Warhurst

Fotografia

Roma di Alfonso Cuarón

Scenografia

Hannah Beachler per Black Panther

Costumi

Ruth E. Carter per Black Panther

Trucco e parrucco

Greg Cannom, Kate Biscoe e Patricia Dehaney per Vice

Documentario

Free Solo di Jimmy Chin, Elizabeth Chai Vasarhelyi