Libri più venduti nel 2018: ecco la classifica

Come ogni anno, gli appassionati di lettura e di letteratura aspettano di conoscere la classifica dei libri più venduti, un po’ per curiosità e per commentare con gli amici, e un po’ perché è uno strumento per indirizzare gli acquisti futuri e scoprire se con gli acquisti già fatti si è contribuito a posizionare in classifica un determinato titolo.

Tra le riviste di settore che rielaborano i dati dei librai e che hanno creato la classifica dei libri più venduti nel 2018, abbiamo scelto La Lettura, che oltre alla classifica generale propone anche classifiche specifiche per vari generi: Narrativa italiana, Narrativa straniera, Saggistica, Varia e Ragazzi. In generale possiamo dire che tra i libri più venduti nel 2018 dominano gli italiani, almeno nella Top 10, con ben 8 titoli. Oltre all’intramontabile Camilleri (che si prende la vetta), spicca il ritorno de L’amica geniale di Elena Ferrante (con due titoli nella Top 20) anche grazie alla fiction di Rai 1 firmata da Saverio Costanzo. Da segnalare poi la coppia Cavallo-Favilli che piazza due titoli tra i primi 10, il successo del Premio Strega Helena Janeczek e la biografia di Francesco Totti curata da Paolo Condò. Scopriamo quindi nel dettaglio la classifica dei libri più venduti nel 2018:

1 Andrea Camilleri – Il metodo Catalanotti, Sellerio

2 Elena Ferrante – L’amica geniale, e/o

3 Francesca Cavallo, Elena Favilli – Storie della buonanotte… 2, Mondadori

4 Helena Janeczek – La ragazza con la Leica, Guanda

5 Joël Dicker – La scomparsa di Stephanie Mailer, La nave di Teseo

6 Me contro Te – Divertiti con Luì e Sofì, Mondadori Electa

7 Francesca Cavallo, Elena Favilli – Storie della buonanotte…, Mondadori

8 Francesco Totti (con Paolo Condò) – Un capitano, Rizzoli

9 Antonio Manzini – Fate il vostro gioco, Sellerio

10 Alicia Giménez-Bartlett – Mio caro serial killer, Sellerio

Interessanti anche i dati di vendita che riguardano invece le case editrici, sui quali è possibile, anche in questo caso, stilare una classifica annuale; vedere cioè quali sono gli editori che hanno venduto più libri nel 2018. Per definire la classifica, La Lettura fa riferimento ai dati di vendita nelle categorie Narrativa italiana e Narrativa straniera. Ecco i risultati: 1) Sellerio, 2) Einaudi, 3) Mondadori, 4) e/o, 5) Guanda, 6) Sperling & Kupfer, 7) Feltrinelli, 8) La Nave di Teseo, 9) Giunti, 10) Rizzoli.

Rispetto allo scorso anno esce dalla classifica Piemme (che aveva pubblicato Paula Hawkins), Feltrinelli era al quarto posto grazie a La paranza dei bambini di Saviano, mentre Einaudi guadagna una posizione rispetto al 2017. Lo scorso anno il primo posto era andato a Mondadori, che quest’anno cede il primato a Sellerio.