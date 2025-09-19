Francesca Nunzi presenta il romanzo “MAV”

MAV

«Le storie sono mie, ma le farò raccontare a tutte le persone care che, in un momento tanto difficile, ci sono state vicine, regalando momenti di rara bellezza e commozione alla mia famiglia devastata dal dolore per quello che è capitato alla mia nipotina Cristina e proprio lei farà da collegamento tra una storia e l’altra. Attualmente Cristina sta facendo un percorso di riabilitazione per recuperare movimenti e parola al cento per cento e io so che ce la farà e che sarà più forte di prima. Questo libro è per lei, per tutti noi che l’amiamo tanto e per chi di voi, dopo questa lettura, si considererà “un seme del buon domani”».

Francesca Nunzi – MAV

Sono le parole di Francesca Nunzi, autrice dell’opera “MAV” dedicata alla sua nipote diciasettenne Cristina, colpita da un’emorragia cerebrale a causa di una malformazione artero-venosa congenita. Mentre la ragazza versava in un letto d’ospedale in condizioni critiche, sua zia Francesca – una scrittrice, attrice e autrice teatrale – ha deciso di far inventare e raccontare una storia a tutte le persone che l’amavano, per poi raccogliere i risultati in un libro corale. Ed è così che è nato il romanzo “MAV”, composto da una vicenda principale basata su una storia vera con protagonista e voce narrante Cristina, e da tre racconti che si alternano tra loro: “I semi del buon domani”, “Le tre morti” e “Il diciottesimo di mia figlia”.

MAV

Tre storie diverse per genere di appartenenza e per tono: la prima è un fantasy avvincente in cui i giovani componenti di un nucleo famigliare sono alla ricerca di un nuovo posto dove vivere, in un mondo devastato dalla fame e dalla brutalità dell’essere umano, la seconda è un racconto a sfondo autobiografico, in cui si narra delle tre morti simboliche che l’autrice ha sperimentato nel corso della sua esistenza, e che l’hanno portata a cambiare percorso di vita e a scoprire nuove parti di sé, mentre la terza è la narrazione tragicomica di un tentato riavvicinamento di un padre verso la sua insopportabile figlia. Francesca Nunzi consegna un’opera delicata e toccante in cui si esalta il potere curativo delle storie, e in cui si omaggia la forza di una giovane che è rimasta attaccata alla vita non arrendendosi mai, e continuando a sorridere nonostante il dolore e la paura.

È anche una celebrazione dell’importanza dei legami famigliari e dell’amore incondizionato, vero motore della resilienza di Cristina; i suoi cari non l’hanno mai abbandonata e, inventando insieme quelle storie, le hanno donato una preziosa parte di loro stessi che resterà per sempre con lei.

copertina
Autore
Francesca Nunzi
Casa editrice
MTS Edizioni
Anno
2025
Genere
Narrativa
Formato
Brossura
Pagine
100
ISBN
979128184918
