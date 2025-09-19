Francesca Nunzi presenta il romanzo “MAV”

«Le storie sono mie, ma le farò raccontare a tutte le persone care che, in un momento tanto difficile, ci sono state vicine, regalando momenti di rara bellezza e commozione alla mia famiglia devastata dal dolore per quello che è capitato alla mia nipotina Cristina e proprio lei farà da collegamento tra una storia e l’altra. Attualmente Cristina sta facendo un percorso di riabilitazione per recuperare movimenti e parola al cento per cento e io so che ce la farà e che sarà più forte di prima. Questo libro è per lei, per tutti noi che l’amiamo tanto e per chi di voi, dopo questa lettura, si considererà “un seme del buon domani”».

SCOPRI LE NOSTRE RECENSIONI

Francesca Nunzi – MAV

Sono le parole di Francesca Nunzi, autrice dell’opera “MAV” dedicata alla sua nipote diciasettenne Cristina, colpita da un’emorragia cerebrale a causa di una malformazione artero-venosa congenita. Mentre la ragazza versava in un letto d’ospedale in condizioni critiche, sua zia Francesca – una scrittrice, attrice e autrice teatrale – ha deciso di far inventare e raccontare una storia a tutte le persone che l’amavano, per poi raccogliere i risultati in un libro corale. Ed è così che è nato il romanzo “MAV”, composto da una vicenda principale basata su una storia vera con protagonista e voce narrante Cristina, e da tre racconti che si alternano tra loro: “I semi del buon domani”, “Le tre morti” e “Il diciottesimo di mia figlia”.

ACQUISTA IL LIBRO QUI

Tre storie diverse per genere di appartenenza e per tono: la prima è un fantasy avvincente in cui i giovani componenti di un nucleo famigliare sono alla ricerca di un nuovo posto dove vivere, in un mondo devastato dalla fame e dalla brutalità dell’essere umano, la seconda è un racconto a sfondo autobiografico, in cui si narra delle tre morti simboliche che l’autrice ha sperimentato nel corso della sua esistenza, e che l’hanno portata a cambiare percorso di vita e a scoprire nuove parti di sé, mentre la terza è la narrazione tragicomica di un tentato riavvicinamento di un padre verso la sua insopportabile figlia. Francesca Nunzi consegna un’opera delicata e toccante in cui si esalta il potere curativo delle storie, e in cui si omaggia la forza di una giovane che è rimasta attaccata alla vita non arrendendosi mai, e continuando a sorridere nonostante il dolore e la paura.

È anche una celebrazione dell’importanza dei legami famigliari e dell’amore incondizionato, vero motore della resilienza di Cristina; i suoi cari non l’hanno mai abbandonata e, inventando insieme quelle storie, le hanno donato una preziosa parte di loro stessi che resterà per sempre con lei.

Contatti dell’autrice

https://www.facebook.com/p/Francesca-Nunzi-OfficialPage-61572049721371/