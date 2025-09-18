Stefano Tonietto presenta il romanzo “Tricolore sulla galassia”

«Ai livelli alti dell’incrociatore stellare Classe Gradenigo FK3.0 “Sant’Antonio di Padova”, la notte di bordo 88.456 non fu vissuta tranquillamente. Certo, nelle possenti sale macchine dei livelli intermedi non c’era tempo per distrarsi, e dopo le 12 ore standa di duro lavoro, ben pochi avevano bisogno di fare ricorso, per un sonno tranquillo, alle endorfine di sintesi o alle cure premurose degli androidi Hedoné. Ben pochi si rigiravano nel letto, e il pesante sonno delle classi lavoratrici terminava soltanto con la sveglia subsonica, silenziosa ma efficace».

SCOPRI TUTTE LE NOSTRE RECENSIONI

Stefano Tonietto – Tricolore sulla galassia

Con queste bizzarre parole si apre lo stravagante romanzo di fantascienza “Tricolore sulla galassia” di Stefano Tonietto, primo volume della serie chiamata “Ciclo della Propulsione a Pasta”. Un’opera ambientata nel Quarantaduesimo secolo e caratterizzata da un linguaggio estroso e da un’immaginazione sconfinata, nata dalla mente di un autore già conosciuto per i suoi testi sempre in bilico tra la parodia, il racconto comico e la velata critica sociale alla contemporaneità. Il lettore accede a un universo originale, e conosce gli esseri umani, alieni e artificiali che vivono su un incrociatore stellare di 218 chilometri di lunghezza; questa enorme astronave, chiamata “Sant’Antonio di Padova”, è composta da 65 livelli in cui sono smistati gli abitanti per classi ed etnie – infatti molti livelli si caratterizzano per linguaggi, usi e costumi peculiari, come il Neoveneziano del livello 7 o il Parthenopaeo del livello 62.

ACQUISTA IL LIBRO QUI

Questo mondo assomiglia al nostro soprattutto nelle sue caratteristiche negative, come il classismo e il razzismo, e l’autore coglie spesso l’occasione per sottolineare le criticità proprie del suo universo immaginario così come della nostra realtà odierna; molti personaggi subiscono infatti angherie immotivate, o devono districarsi in ambienti oppressivi e umilianti. Dal droide chiamato Fantozzi che è costretto a compiere infime mansioni da ufficio alla giovane Sarah che lavora nel livello più basso – la discarica, e fino ai discutibili pezzi grossi che gestiscono questa astronave come Sua Spazialità Endocarpus XCVI, Stefano Tonietto dipinge una variopinta serie di ritratti di personaggi che restano impressi nella memoria in virtù della loro eccentricità, e che ci accompagneranno, nel corso dei volumi di questo ciclo fantascientifico, in entusiasmanti avventure intergalattiche.

“Tricolore sulla galassia” pone le basi di un mondo straordinario, le cui coordinate sono esplicitate in un esaustivo glossario in chiusura dell’opera, che ci comunica, ad esempio, che la terrorizzante figura di Alien è diventata ormai una sorta di spauracchio del folklore galattico, o che il termine “libro” è usato per indicare una particolare categoria di fossili guida.

Contatti dell’autore

metilene-edizioni.it

https://it-it.facebook.com/stefano.tonietto.1