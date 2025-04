“Underground Anarchico” di Raimondo Maria Dopraho, un invito a considerare una vita fuori dai confini imposti dalla società

“Underground Anarchico” è un’opera particolare che ci fa assistere all’interrogatorio di Raimondo Maria Dopraho, arrestato durante un momento cruciale di una partita di calcio, da parte del pubblico ministero dottor Ligio Pottutto e del maresciallo Manganello.

Underground Anarchico – Raimondo Maria Dopraho

Tuttavia il protagonista, invece di attenersi a una difesa convenzionale, coglie l’opportunità per esplorare e spiegare la sua visione dell’anarchia, rivelando un pensiero profondo e articolato. La narrazione si snoda con abilità tra momenti di umorismo e riflessioni profonde.

Raimondo Maria Dopraho, anzichè contestare le accuse, invita i suoi interlocutori e noi lettori a riflettere su ciò che significa vivere in un mondo realmente libero, rifiutando le convenzioni. «Solo se incondizionatamente libero, ossia non determinato dai preconcetti, dalle superstizioni, dai dogmi, l’individuo può sviluppare una propria, esclusiva coscienza di sé, cioè una personalità, ed essere nel mondo, non essere del mondo. A quel punto potrà determinarsi come, uso le parole di Proudhon, autocrate di se stesso. Al contrario, senza consapevolezza non c’è personalità, quindi niente autonomia. E senza autonomia addio etica. Quando Stirner diceva che la libertà deve essere totale, un pezzetto di libertà non è libertà è perché aveva capito che la libertà è la condizione necessaria per il compimento della volontà, senza la quale ci scordiamo l’autodeterminazione» spiega Raimondo Maria Dopraho durante il suo interrogatorio.

Le esperienze personali dell’autore, nato in una Prato degli anni Settanta segnata da fermenti sociali e culturali, arricchiscono ulteriormente la narrazione. La sua evoluzione da giovane borghese a convinto attivista anarchico è un viaggio di rottura con le convenzioni sociali che rende il suo racconto non solo un manifesto di libertà, ma anche un’autobiografia da cui emerge l’adesione all’anarchia come scelta di vita. Nel libro l’incisiva scrittura di Raimondo Maria Dopraho è capace di trasmettere la passione e l’urgenza del suo messaggio offrendo un testo che stimola il dibattito e invita alla ricerca di una felicità autentica. “Underground Anarchico” è il suo quinto libro, il primo in cui affronta il tema dell’anarchia in modo diretto, senza metafore. L’opera si distingue per la sua capacità di rendere accessibili concetti complessi, stimolando il pensiero critico e invitando il lettore a mettere in discussione le proprie convinzioni.

