“Il sole è in schiavitù” di Jessica Pezzotta, un prezioso tributo all’Antico Egitto

Jessica Pezzotta ci riporta nel seducente mondo dell’Antico Egitto con il suo nuovo romanzo “Il sole è in schiavitù”. Attraverso la storia di Anuket, figlia di Clarieset e del faraone, l’autrice ci presenta uno spirito libero, una figura femminile che sfida le convenzioni con la sua personalità complessa e sfaccettata.

Il sole è in schiavitù – Jessica Pezzotta

“Tante storie d’amore e passione furono nascoste alla storia, rimaste intime tra i diretti interessati e rari fedeli amici, ma qualche traccia è rimasta su iscrizioni che riportavano pettegolezzi al riguardo. Sono convinta che oltre a esserci state immensa sapienza, conoscenza e illuminazione, Kemet fosse intriso di segreti, fatti davvero punibili e non accettabili o riconosciuti in base alle leggi di quel tempo, con prove insabbiate e persone pagate per tacere (passioni, intrighi, tradimenti, magia nera, ricatti).

Su tale sentire porto attraverso Anuket una nuova sfumatura che tinge di rosso questo racconto dell’antico Egitto” scrive Jessica Pezzotta nell’introduzione del suo libro. Anuket è un personaggio complesso e interessante, con un carattere deciso che la rende unica e, a volte, difficile da comprendere appieno. La sua storia si snoda sullo sfondo di una civiltà millenaria, ricca di fascino e mistero, che ancora oggi ci attrae con la sua complessità e il suo connubio tra umano e divino. La scrittura di Jessica Pezzotta, elegante e curata, rispecchia la maestosità dei luoghi e del contesto storico della civiltà dei faraoni. La magia dell’Antico Egitto pervade ogni pagina, permettendo ai lettori di immergersi completamente nella storia e negli enigmi che caratterizzano questa terra sacra.

L’autrice, appassionata di viaggi e di lingue straniere, ha trovato nell’Egitto e nella sua storia millenaria una fonte inesauribile di ispirazione. La sua sensibilità ed empatia, unite alla sua capacità di percepire ciò che sfugge ai sensi, l’hanno spinta a esplorare sia il mondo esterno che il suo universo interiore, alla ricerca di una comprensione più profonda di sé stessa e del significato della vita. La scrittura è diventata dunque per Jessica Pezzotta un mezzo per esprimere la sua esperienza interiore e per condividere la sua conoscenza con gli altri. Le antiche piramidi, i templi maestosi e i misteriosi geroglifici hanno catturato il suo cuore e la sua immaginazione, contribuendo alla creazione di questo romanzo avvincente. “Il sole è in schiavitù” è infatti un viaggio emozionante nel cuore dell’Antico Egitto, un mondo che continua ad affascinarci con i suoi misteri e le sue meraviglie.

