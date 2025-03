“La terza clessidra” di Giuliano Pellizzari: una nuova avventura per Ugo Corba e Leandro Arcani

«C’era una domanda a cui non avevano ancora dato risposta, ed era “perché”. Perché perpetrare un rito? Quello era un rito. Ma perché? Il primo testo in latino era confuso, di certo opera di una persona dalla diversa cultura rispetto al secondo, quello scolpito sul bordo della clessidra più antica […] Non riconosceva i simboli tipici di culti minori a lui noti e sapeva che non c’erano stati ritrovamenti intorno ai corpi tranne quei due oggetti.

Quella più interessante era la clessidra più antica, che era stata maneggiata con estrema cura. Aveva in distribuzione della sottilissima sabbia all’interno che pareva iniziata da poche ore. Un conto alla rovescia? Per cosa? Il prossimo delitto?».

La terza clessidra – Giuliano Pellizzari

Giuliano Pellizzari ci conduce in una storia avvincente ed enigmatica nel romanzo “La terza clessidra”, secondo volume della serie gialla ambientata in Friuli-Venezia Giulia e con protagonisti il commissario di polizia Ugo Corba e il sociolinguista e consulente dei servizi segreti Leandro Arcani. Mentre nel primo volume della serie, “La scatola del tè”, l’azione si svolgeva tra Udine e Strassoldo, in questo romanzo ci troviamo presso le antiche rovine della città romana di Aquileia.

In questo luogo ricco di storia e di fascino vengono ritrovati due cadaveri, un uomo e una donna, uccisi dallo stesso killer: entrambi i corpi sono composti in posizioni simili, con la testa rivolta verso il cielo e le braccia piegate dietro lo schiena, e accanto a loro vengono rinvenute due clessidre. Nel primo caso si tratta di una clessidra di poco valore e per giunta rotta, mentre nel secondo caso è antica e pregiata, con ancora la sabbia che scorre al suo interno; sulla prima clessidra vi è un’iscrizione in un latino impreciso, sulla seconda è vergata una scritta in turco ottomano.

Il valente commissario Ugo Corba indaga su questo caso, e si reca ad Aquileia per visionare le scene del crimine e per parlare con chi ha trovato il primo cadavere: l’archeologo Viktor Krauss e il geologo Salvatore Righi; nel frattempo, Leandro Arcani si trova a Istanbul, per effettuare delle ricerche su un antico culto di cui ormai non si hanno più tracce, che potrebbe però avere dei legami con una frangia estrema del moderno Transumanesimo, probabilmente di natura settaria. Arcani ancora non lo sa, ma al suo rientro in Italia le sue indagini si andranno ad intrecciare con quelle di Corba: il rituale osservato dal killer, infatti, potrebbe avere dei punti di contatto proprio con il culto da lui studiato; è solo l’inizio di un’intricata vicenda ricca di segreti e oscure intenzioni.

