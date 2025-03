Old Fashioned: storia e curiosità dello storico cocktail a base di whiskey

L’Old Fashioned è un cocktail “storico”, le cui origini, addirittura, risalgono alla fine dell’ottocento. Dal primo bicchiere servito negli Stati Uniti a oggi, siede nell’Olimpo dei drink ed è un pilastro della mixology.

L’Old Fashioned è un drink senza tempo nel mondo della mixology; grazie alla sua combinazione di whiskey, zucchero, bitter e una scorza d’arancia, offre sul palato un mix di sensazioni che lo rendono elegante e avvolgente.

SCOPRI LE ULTIME NOVITA’ IN LIBRERIA

Questo cocktail ha attraversato tante epoche mantenendo intatto il suo fascino, al punto da diventare un punto di riferimento per gli amanti del whiskey. E per approfondire le sue origini e scoprire tutte le curiosità, vediamo insieme uno degli aspetti più interessanti dell’Old fashioned: la storia del cocktail.

Old Fashioned: storia di un drink leggendario

Le origini dell’Old Fashioned si collocano verso la fine del XIX secolo. Secondo alcune fonti, sarebbe stato “inventato” nel 1884 da Martin Cuneo al “Pendennis Club” di Louisville, Kentucky.

Il nome “Old Fashioned” riflette la richiesta dei clienti di un cocktail preparato “alla vecchia maniera”, utilizzando ingredienti semplici e tradizionali.

Una curiosità interessante riguarda l’origine del nome: secondo il sito di Jameson, il suo nome deriva dall’inglese ‘Old Pal’, ‘vecchio amico’. Questo soprannome sottolinea il carattere conviviale del drink, ideale per serate in piacevole compagnia.

L’Old Fashioned è stato riconosciuto ufficialmente dall’International Bartenders Association (IBA) fin dalla sua prima edizione del ricettario nel 1961.

Il whiskey giusto per preparare l’Old Fashioned al meglio

Per preparare un Old Fashioned impeccabile, bisogna scegliere solo whiskey di alta qualità. Perfetto per questo è il Jameson Black Barrel, anche per il suo profilo aromatico unico: viene infatti affinato in botti di bourbon e sherry doppiamente carbonizzate, un metodo che arricchisce il distillato di aromi profondi e complessi

La distillazione conferisce al whiskey note di caramello, legno tostato e nocciola, con una cremosità e morbidezza persistenti. Queste caratteristiche si armonizzano perfettamente con gli ingredienti tradizionali dell’Old Fashioned per creare un equilibrio di gusto ad ogni sorso.

La presentazione è fondamentale. Per gustare al meglio un Old Fashioned, ci vuole innanzitutto il bicchiere adatto, cioè il tumbler basso, noto anche come “bicchiere Old Fashioned”, riempito con cubetti di ghiaccio per mantenere il cocktail fresco. Una spirale di scorza d’arancia, usata come decorazione finale, aggiunge ulteriore forza aromatica.

L’Old Fashioned nella cultura popolare

L’Old Fashioned è anche un cocktail molto conosciuto e apprezzato nella cultura popolare. Per esempio, è il cocktail preferito di Don Draper, protagonista della serie televisiva “Mad Men“, ambientata negli anni sessanta.

Lo troviamo anche nei Soprano, ordinato al bancone nei momenti più intimi della famiglia italo-americana più conosciuta al mondo, ma anche in tanti altri prodotti cinematografici.

L’Old Fashioned è spesso riproposto nel cinema e nelle serie TV come simbolo di raffinatezza, potere e stile. La ragione è semplice: un po’ per la sua storia, un po’ per i suoi ingredienti, questo drink incarna i valori dell’eleganza, dello stile e della tradizione.

Per tutte queste ragioni è diventato il drink dei personaggi forti e carismatici, proprio come Don Draper.