L’appassionante storia animalista di Fabio Ranieri “Il cacciatore di cacciatori”

“Il cacciatore di cacciatori” di Fabio Ranieri ci conduce nei territori delle Murge per narrare una storia d’amore e di rispetto verso gli animali; ambientato in buona parte in una foresta, questo romanzo racconta dell’importante quanto controversa missione del protagonista Leonardo.

Il cacciatore di cacciatori – Fabio Ranieri

Nell’opera si alternano tre vicende diverse: quella di Leonardo, quella della ragazza di cui si innamora, Elisa, e quella di un cervo che incontriamo sin da quando è un cerbiatto appena nato. Il cammino di Leonardo bambino si intreccia con quello del cerbiatto in un triste giorno in cui entrambi avranno un traumatico assaggio della crudeltà umana; il protagonista e l’animale porteranno per sempre su di loro le ferite emotive di quell’evento: mentre il cerbiatto, una volta cresciuto, non si fiderà mai degli esponenti di quella razza anche quando gli sembreranno meritevoli, Leonardo prenderà una decisione che influenzerà pesantemente la sua vita.

Nella foresta in cui ha tanto amato avventurarsi da bambino, un Leonardo ormai cresciuto incontra Elisa, una ragazza fuori dal comune, che riesce a parlare con gli animali e a chiamarli a sé quando sente che nei dintorni del bosco, dove ella vive lontana dalla civiltà, i cacciatori stanno perpetrando le loro angherie – «Gli uccelli sentivano quel richiamo scaturire dal loro sesto senso. Volpi e cinghiali, conigli e cerbiatti, combattevano tra l’istinto che li spingeva fuori, all’aperto dei campi coltivati dall’uomo e quella sensazione di protezione che li richiamava nel bosco, come una voce interiore che echeggiava intorno a loro. Elisa era sul patio di casa sua, con le braccia alzate al cielo ed i palmi rivolti verso l’alto. Era un tutt’uno con gli elementi e pregava che le creature la sentissero».

Elisa, la guardiana della foresta dai poteri inspiegabili, si innamora di Leonardo: egli è l’unico uomo mai incontrato che abbia a cuore il destino del bosco e degli animali; il suo sentimento è ricambiato e inizia tra loro un’intensa relazione d’amore. Leonardo però ha un compito da portare a termine, e che richiede molte attenzioni; Fabio Ranieri mette in scena una vendetta animalista in piena regola: è l’autore stesso, dedicando l’opera all’orsa Amarena, barbaramente uccisa nel Parco Nazionale d’Abruzzo, a esplicitare il suo desiderio di mettersi dalla parte degli animali. Ed è proprio lui a dichiarare di aver immaginato vividamente, sentendo fuori dalla sua baita gli echi dei colpi di fucile dei bracconieri, un personaggio che potesse diventare un efferato cacciatore di cacciatori. Un desiderio condiviso da molti, esaudito in questo romanzo in cui si intreccia la denuncia animalista a un’appassionante storia d’amore.

