Alessandra Gondolo in libreria con “Autogrill”

In libreria dal prossimo 28 febbraio, per 8tto Edizioni, l’esordio narrativo di Alessandra Gondolo, dal titolo “Autogrill”. Il volume esce nella collana B8TTONI.

Romanzo di formazione intenso e profondo, Autogrill descrive la complessità del dolore attraverso la sua protagonista e il contesto sociale da cui proviene, uno dei tanti quartieri ai margini dove spesso il dolore diventa rabbia. Ma è anche la storia di una rinascita, simbolicamente rappresentata dall’autogrill e dai suoi personaggi sfaccettati, che diventa il luogo dei legami veri, più forti di quelli di sangue.

Alessandra Gondolo – Autogrill

Cosa nasconde Miche sotto quegli strati di vestiti oversize? Perché è così impegnata a rendersi invisibile? Ha solo ventisei anni e un passato talmente doloroso che ha deciso di sigillarlo e lasciarlo a Rione Verde, il quartiere-ghetto in cui è nata e che assomiglia a una gabbia di cemento dove non filtra mai il sole.

È scappata da una madre anaffettiva e svalutante, è scappata dagli abusi sessuali del patrigno, ma è scappata anche da Giacomo, il suo unico vero amico di infanzia, costruendosi una nuova identità senza passato e senza memoria.

La sua vita cambia quando incontra Jenny, il suo alter ego in tutto e per tutto: sfrontata, esuberante sensuale. Jenny è una forza trainante, un vero turbine, e propone a Miche di prendere in gestione un autogrill. È proprio in questo microcosmo fatto di avventori di passaggio ed eccentrici clienti fissi, in questo crocevia di vite, parole e storie che Miche si sente per la prima volta parte di qualcosa e riesce finalmente a sorridere.

Ma il passato non scompare mai davvero e una notizia letta sul giornale che riguarda Giacomo la catapulta nella sua vita di prima. Miche però adesso è una persona diversa, ha una forza nuova e il coraggio di agire cercando di rimettere insieme i pezzi di questa vita frammentata. Non soccombe più e sa che, quando il passato esonda, l’unica possibilità è affrontarlo.

L’autrice

Alessandra Gondolo. Laureata in Lettere classiche, vive a Cuneo dove insegna in un Istituto secondario di II grado, lavoro che è anche la sua passione perché ha la caratteristica di coniugare il rapporto con i ragazzi e lo studio, la lettura e il continuo aggiornarsi. Adora andare al bar, guardare le persone, perdersi nei loro gesti, nelle loro parole.

