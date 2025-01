Raffaella Albino presenta l’opera “Onde. Le storie segrete del mare”

«Esiste tutto, di notte, vicino al mare. Streghe, maghi, fantasmi… Ma esiste più di ogni altra cosa la capacità di sognare, di guardare la realtà per scoprire che ha più fantasia di noi. Lo sentite anche voi l’ululo delle onde? Viene da lontano, trasporta i suoni dei boschi, delle cime delle montagne! Il suo richiamo è un canto fatato. Eh sì, qui lo conosciamo bene…».

Onde – Raffaella Albino

“Onde. Le storie segrete del mare” di Raffaella Albino è una raccolta di cinque racconti in cui sono presentate delle vicende enigmatiche e introspettive, in cui emerge l’importanza di fidarsi delle proprie percezioni e di quella voce interiore che ci dice di resistere, di avere coraggio, di non temere di andare oltre la superficie delle cose. L’autrice ci accompagna in una serie di storie immaginifiche che hanno origine dalle passeggiate serali sulla spiaggia di una zia e delle sue due nipotine, Antonella e Letizia: durante questi momenti di condivisione con i propri cari e con la natura, vengono da loro inventate delle vicende appassionanti, raccolte in quest’opera che commuove e che diverte, che fa riflettere e che intrattiene.

Il nucleo di questi racconti è il mare, con i suoi misteri e con la sua forza dirompente, che può far paura ma che sa anche affascinare; nelle prime due storie il mare è l’assoluto protagonista: nel racconto di apertura incontriamo Ella che, insieme ai suoi fidati amici Mattia e José, sfida l’immensità marina per raggiungere un’isola in cui si pensa che abiti una strega, mentre nel secondo racconto conosciamo la storia di una sirena e del suo tormentato amore per un giovane pescatore, che la porterà a riempire la spiaggia di conchiglie, testimonianze concrete della sua nostalgica attesa che mai avrà fine.

Nei successivi tre racconti, invece, sebbene il mare sia sempre presente, è soprattutto il senso del mistero a spingere all’azione i protagonisti, che sia l’enigma di un bosco a sonagli e di una strana ragazza che appare dal nulla, o quello di una casa gialla e della bambina che, forse, torna dalla morte per visitarla, o ancora quello di una giovane che non vuole abbandonare la dimora in cui, molto tempo prima, amava scrivere le sue storie. Raffaella Albino ambienta i suoi racconti tra la Puglia e la Campania: l’autrice ci regala dei meravigliosi scorci paesaggistici di posti come Vieste e Paestum, e li descrive con la passione di chi quei luoghi li ha vissuti e li ha profondamente amati.

