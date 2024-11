Donato Cutolo – Flor

In quel territorio che si muove tra narrazione, letteratura, musica e poesia trovano spazio le opere di Donato Cutolo, che torna ad affascinare i suoi lettori con il nuovo romanzo dal titolo Flor (Edizioni Spartaco).

LEGGI LE NOSTRE ULTIME RECENSIONI

Come sempre, oltre alle parole dello scrittore e compositore, ad accompagnare la lettura anche una colonna sonora del libro (di Fabio Tommasone e Fabrizio Bosso) e la voce di Luigi Lo Cascio, per chi volesse “perdersi” nell’ascolto di questa bellissima storia.

La trama

Ernesto è un adolescente che sta imparando a crescere. Ha genitori attenti, la bici, la scuola, lo sport, i libri. Ma le trasformazioni dentro di sé e nel contesto in cui vive lo fanno sentire diverso e costantemente in bilico tra la paura e il bisogno di stare con gli altri.

ACQUISTA IL LIBRO QUI

A segnare il corso dei suoi giorni è Roberto, un coetaneo di grande dignità e pochissimi mezzi che diventa il suo migliore amico. È lui che lo accompagna a Blanco, villaggio di pescatori ormai in ginocchio a causa della siccità e delle imposizioni del governo militare. Qui Ernesto entra in contatto con la realtà di ragazzi che, mettendo in pericolo se stessi a beneficio della propria comunità, rubano l’acqua nel castello-caserma.

A guidarli, uno strano prodigio legato a un’antica leggenda sudamericana, una scia luminosa che nella notte disegna per loro passaggi sicuri. Essere catturati significherebbe la fine. In questa sua vita segreta, Ernesto conosce anche l’amore, che ha il nome, il volto, gli occhi scuri di una ragazza ribelle: Flor.

Flor, l’ultimo libro di Donato Cutolo – La recensione

Se non avete mai letto nulla di Donato Cutolo forse è il momento di cominciare. Fatelo senza pregiudizi, senza idee precise, ma solo con la voglia di lasciarvi trasportare lungo sentieri sconosciuti i cui confini, nemmeno troppo definiti, sono i sentimenti.

La forza delle emozioni e dei personaggi che popolano i suoi romanzi sono il fulcro di ogni storia, che supera il tempo e lo spazio, non ha età né geografia, ma arriva sempre dritta al cuore. E in quei rapporti che nascono dentro le sue storie, in quei sentimenti che fioriscono, c’è la bellezza della giovinezza che pian piano diventa uomo e donna, vita adulta.

Ernesto rappresenta un po’ ciò che ognuno di noi è stato; da bambino e poi da ragazzo. Un adolescente e poi un giovane uomo in lotta con i propri desideri e le proprie paure, a tu per tu con le proprie fragilità. Leggere Flor significa affrontare una strada che unisce amicizia e amore, giustizia e coraggio, la rabbia e la voglia di riscatto, l’insicurezza e la tenerezza.

E leggere le storie di Donato Cutolo vuol dire anche immergersi in veri e propri progetti artistici, in opere multimediali che alle parole uniscono la voce e la musica, colonna sonora perfetta per i turbamenti interiori dei protagonisti, della delicatezza di ogni piega dell’anima che diventa il volto di una ragazza che cambierà il corso degli eventi, la visione del mondo, la prospettiva.

#Commissioniguadagnate