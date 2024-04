Cominciò con due gocce di pioggia, di Vanessa Chan

Si intitola Cominciò con due gocce di pioggia ed è il romanzo di Vanessa Chan portato in libreria in queste settimane da Mondadori. Una storia che ci riporta nel 1945, in Malesia.

Attraverso anni di dolore e di trionfi, raccontati dal punto di vista di quattro personaggi indimenticabili, Cominciò con due gocce di pioggia è una saga sorprendente sugli orrori della guerra, sui rapporti difficili tra colonizzati e oppressori e sull’ambiguità morale che si manifesta quando è in gioco la sopravvivenza.

Cominciò con due gocce di pioggia – Vanessa Chan

Malesia, 1945. La famiglia di Cecily Alcantara è in pericolo: il figlio quindicenne, Abel, è scomparso e la figlia minore, Jasmin, è confinata in uno scantinato per evitare il terribile destino di essere costretta a prestare servizio nei “campi di piacere”. Nel frattempo, la figlia maggiore Jujube lavora in una casa da tè frequentata da soldati giapponesi ubriachi, e ogni giorno è sempre più arrabbiata e frustrata.

Cecily sa due cose: che è colpa sua e che la sua famiglia non dovrà mai scoprire la verità. Tutto ha inizio dieci anni prima, quando Cecily è la moglie annoiata di un anonimo burocrate al servizio degli inglesi che occupano il Paese.

Un giorno, un incontro apparentemente casuale con il carismatico generale Fujiwara la risveglia dal torpore e la trascina rapidamente in un vortice eccitante di spionaggio e passione dove, per la prima volta, si sente protagonista di un grande sogno: quello di restituire “l’Asia agli asiatici”. Invece, senza che se ne renda conto, le sue azioni contribuiscono indirettamente a inasprire la brutalità dell’occupazione giapponese.

Ora, mentre la guerra raggiunge il suo apice, il passato torna a perseguitarla e la sua famiglia è sull’orlo della distruzione. Cecily farà di tutto per salvarla.

L’autrice

Vanessa Chan è cresciuta in Malesia e ora vive a Brooklyn. Ha ricevuto nominations per il Pushcart Prize e per le antologie Best of the Net. Ha ottenuto borse di studio e finanziamenti dalla Sewanee Writers’ Conference, dalla Tin House, dalla Bread Loaf Writers’ Conference e da altre organizzazioni. Alcuni suoi lavori sono stati pubblicati su “Vogue”, “Esquire” e altre riviste. Cominciò con due gocce di pioggia, il suo primo romanzo, è diventato subito un bestseller, scelto dal Good Morning America Book Club e dalla BBC Radio 2 Book Club. Acquisito dalle maggiori case editrici internazionali a seguito di aste accesissime, sarà pubblicato in più di venti lingue in tutto il mondo.

