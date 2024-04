Federico Ferrero in libreria con Parlare al silenzio

Federico Ferrero è l’autore del bel volume Parlare al silenzio. La mania di raccontare il tennis, che la casa editrice add editore pubblica in queste settimane.

Proprio come la palla si può colpire solo nella propria metà campo e poi bisogna aspettare, cercare di intuire il futuro, azzeccare le mosse e pensare in anticipo, così il racconto del tennis, che sia scritto o parlato, funziona a patto che se ne rispettino i tempi e le pause. Anche i silenzi.

Parlare al silenzio – Federico Ferrero

Quando, sul campo da tennis, i giocatori si preparano a uno scambio, il brusio del pubblico si affievolisce. Si sente solo il rimbalzo della pallina sul terreno, insieme a qualche raro colpo di tosse. Anche nelle cabine dei telecronisti, e nelle case in cui il pubblico aspetta, il suono si fa ovattato e ogni rumore si spegne.

Il tennis è uno sport di silenzio, in cui la voce del telecronista deve adattarsi al ritmo e al movimento del gioco. Nell’ambiente esiste un pregiudizio diffuso, secondo cui «è facile fare il tennis, cinque parole e hai finito».

Federico Ferrero, che da anni lo commenta in televisione, ci racconta la transizione da un passato di grandi inviati, da Gianni Clerici a Rino Tommasi, a un presente fatto di rare trasferte, molta informazione via web e un linguaggio sempre più standard e tecnicizzante.

Partendo dalle storiche sfide tra McEnroe e Borg, Sampras e Agassi, Federer e Nadal e arrivando al nuovo che avanza con Sinner e Alcaraz, Ferrero scrive di maestri, momenti di gloria, sogni avverati o infranti, per ragionare di linguaggio e informazione. Con la speranza, sorretta dalla nostra innata voglia di ascoltare storie, che lo sport abbia ancora bisogno di narrazioni e narratori.

L’autore

Federico Ferrero ha scritto e scrive per il «Corriere della sera», «Sette» e «Tennis italiano». Commenta il tennis per Eurosport e Sky Sport. Per add ha scritto Alla fine della fiera – Tangentopoli vent’anni dopo (2012). Per Rizzoli ha scritto Il Palpa, il più forte di tutti e la storia di Riccardo Piatti, il coach dei campioni.

