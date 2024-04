Le ciclopi – Manuela Piemonte

Dicono che le raccolte di racconti non sono poi così interessanti, dicono. Dicono che in un libro che contiene tante storie magari slegate da loro si faccia fatica a trovare il senso, dicono. E invece i racconti stanno tornando ad essere protagonisti nel panorama letterario italiano, con dei bellissimi esempi.

SCOPRI TUTTE LE NOSTRE RECENSIONI

Uno di questi è Le ciclopi, pubblicato a gennaio 2024 da Nutrimenti, una raccolta scritta da Manuela Piemonte, che in passato aveva già pubblicato racconti e che tra le sue opere vanta anche un romanzo di successo (Le Amazzoni, Rizzoli 2021).

Il libro

Negli angoli oscuri dell’esistenza, tra la provincia e la città, le ciclopi si imbattono in lavori saltuari e mal pagati, amori finiti e altri mai cominciati, visioni spettrali e apparizioni fantastiche.

ACQUISTA IL LIBRO

Le donne di questi racconti rivendicano il diritto a non essere felici proprio quando stanno inseguendo la felicità, arrendendosi ai momenti in cui la giornata non gira nel verso giusto e, alle volte, nemmeno la vita.

Spesso non le attendono sorprese e ricompense, ma tagli del personale, stipendi dimezzati, incidenti e sfortune e le ciclopi non sempre lo sanno, che per colpa di tutta questa precarietà ormai vedono il mondo con un occhio solo. Sanno soltanto che nel momento in cui vorrebbero distogliere lo sguardo è più che mai necessario affrontare la realtà.

Le ciclopi – La recensione

Lo sguardo di Manuela Piemonte sul mondo che ci circonda è attento, lucido, mai banale. Ne escono fuori piccoli disegni, sfumature di storie che sono come finestre aperte sulla quotidianità di una serie di figure femminili che vivono, amano, si arrabbiano, lavorano (o cercano di lavorare).

Sono donne, giovani o anziane, che hanno in alcuni casi molto da chiedere alla vita, e che in altre circostanze invece si lasciano trasportare dagli eventi. Le ciclopi però non è tanto un libro sui fatti, sugli eventi e sulla realtà, ma su come il nostro modo di guardare le cose cambia la prospettiva, la appiattisce o la rende dinamica.

Molte delle protagoniste non chiedono quindi la perfezione o la massima chiarezza da ogni momento del loro percorso, ma semplicemente attraversano il loro destino con dignità e con tutti i sentimenti che la vita ci regala.

C’è molto del presente in questo libro. Una contemporaneità che ci viene raccontata a volte con allegria, a volte con rabbia, a volte con dolore, ma sempre con grande intelligenza, per dimostrarci che Le ciclopi sono vive, ben salde alle loro radici, con ali grandi per volare e grazie alle quali riuscire a superare il caos di questa generazione, in un sentiero lungo e tortuoso che le mette di fronte alla sfida più grande: trovare se stesse.

#Commissioniguadagnate