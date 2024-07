Le lupe: torna la coppia Boileau-Narcejac

Arriva in libreria il romanzo Le lupe, della straordinaria coppia del genere noir formata da Pierre Boileau e Thomas Narcejac. Il volume esce per Adelphi con la traduzione di Lorenza Di lella e Francesca Scala.

SCOPRI TUTTE LE ALTRE NOVITA’ IN LIBRERIA

Dando prova, ancora una volta, di una prodigiosa abilità, la «coppia diabolica» del noir francese fa crescere la suspense fino all’ultimo, crudelissimo colpo di scena, e ci regala un romanzo claustrofobico che, a distanza di quasi settant’anni, non ha perso nulla del suo fascino sinistro.

Le lupe – Boileau e Narcejac

Lione, 1941. Fuori, la guerra, l’occupazione, il coprifuoco, il razionamento. Dentro, nell’immenso appartamento borghese, buio, deserto e polveroso, come «perduto al fondo del tempo», due donne temibili e un uomo che pensava di usarle per i propri scopi – e invece somiglia sempre più a un condannato a vita.

ACQUISTA IL LIBRO QUI

E dire che, quando si era presentato in casa della «madrina di guerra» del suo compagno di prigionia Bernard (morto durante la loro evasione dallo Stalag), Gervais era convinto di avercela fatta: si era spacciato per l’amico, la donna e la di lei sorella minore lo avevano accolto (almeno in apparenza) con assoluta fiducia, e lui si era lasciato avvolgere in un tiepido bozzolo di carezzevoli premure, riuscendo a sedurle entrambe senza troppa fatica. O forse erano state loro a sedurlo… e quel tiepido bozzolo non era che una ragnatela inestricabile…

Quando ne arriverà una terza, di donna, la sorella di Bernard, il gioco si farà durissimo. Se non altro perché la posta è un’eredità di venti milioni di franchi. A poco a poco, tra ambiguità, sottintesi e secondi fini (tutti deliziosamente malvagi), assisteremo a una vertiginosa partita di scacchi, in cui da ogni frase e da ogni sorriso sembra nascere una minaccia, e ogni mossa può essere mortale.

Gli autori

Boileau-Narcejac è la firma comune di Pierre Boileau (1906-1989) e di Pierre Ayraud, detto Thomas Narcejac (1908-1998), scrittori francesi di romanzi polizieschi; alcune delle loro opere sono state adattate per il cinema da Alfred Hitchcock e Henri-Georges Clouzot. All’inizio del loro sodalizio essi utilizzarono anche lo pseudonimo “Alain Bouccarèje”.

#Commissioniguadagnate