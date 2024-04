Sergio Zatti: Il narratore postumo

Esce in libreria in queste settimane Il narratore postumo. Confessione, conversione, vocazione nell’autobiografia occidentale. Il volume, scritto da Sergio Zatti, è pubblicato da Quodlibet.

SCOPRI LE NOVITA’ IN LIBRERIA

Il volume è articolato in quattro parti: nelle prime tre le questioni riguardano le condizioni di scrittura, il suo statuto e i suoi protocolli; nella quarta una serie di campioni testuali (da Dante a Vico, da Rousseau a Joyce, da Woolf a Sartre) mira a verificare tali questioni nel concreto della prassi autobiografica.

Il narratore postumo – Sergio Zatti

Questo è un libro sull’autobiografia d’autore, ma non solo. Vuole essere una riflessione sulla storia dell’io in letteratura e sulle forme e le strategie della autorappresentazione. Intende documentare l’evoluzione degli assetti testuali in rapporto alle mutanti concezioni del soggetto nel corso della storia culturale.

ACQUISTA IL LIBRO QUI

Oggi che siamo sommersi nell’autobiografismo di massa (diffuso sui media e sui social) e da un successo commerciale senza precedenti del life writing, il libro vuole rintracciare la genesi e gli sviluppi dell’autobiografia come genere letterario, confrontando quelle lontane radici storiche con gli esiti contemporanei.

Lo studio dedica spazio alle questioni e ai temi dell’autobiografia moderna inaugurata dalle Confessioni di Rousseau, da quando cioè la svolta romantica ha segnato un vero e proprio spartiacque espressivo: il rapporto fra verità storica e fictio, il ricordo d’infanzia e la nuova attenzione per l’io bambino, la confessione e le forme della sua secolarizzazione; e ancora, il confronto con la psicanalisi e le moderne teorie della memoria, la svolta novecentesca con Freud e Proust, il rapporto con i processi identitari di genere e di etnia, la contaminazione fra memorialistica e forme romanzesche.

L’autore

Formatosi alla Scuola Normale di Pisa, Sergio Zatti ha insegnato Storia della critica letteraria nelle università di Genova e di Pisa ed è stato visiting professor in quelle di Harvard, Yale e Berkeley. Si è occupato prevalentemente di epica rinascimentale con numerosi libri, edizioni, saggi su Ariosto e Tasso; tra gli altri si ricordano L’uniforme cristiano e il multiforme pagano (Il saggiatore, 1983), Il «Furioso» fra epos e romanzo (Pacini Fazzi, 1990), Il modo epico (Laterza, 2000).

#Commissioniguadagnate