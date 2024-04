Al via l’edizione primaverile di La Lettura Intorno – BookCity tutto l’anno

Da giovedì 21 a domenica 24 marzo torna La Lettura Intorno – BookCity tutto l’anno, il progetto di inclusione culturale nei quartieri milanesi ideato da BookCity Milano con Fondazione Cariplo: quattro giorni di letture ad alta voce, incontri con gli autori, laboratori di quartiere e molto altro, in tutti i nove Municipi della città, per giovani lettrici e lettori, ma anche amanti dei libri di tutte le età.

Tanti gli ospiti presenti, tra autori e illustratori, artisti e attori, con particolare attenzione al pubblico dei più piccoli, in un palinsesto che vede l’alternarsi di laboratori, letture ad alta voce, presentazioni, dialoghi, spettacoli e molto altro, per esplorare i temi e i protagonisti cari ai più piccoli e crescere con i libri, per un totale di oltre 50 eventi e più di 30 realtà cittadine coinvolte, tra biblioteche e librerie, biblioteche di condominio e associazioni, teatri e centri culturali.

Gli autori de La Lettura Intorno

Tra gli autori: Massimo Polidoro, giornalista, scrittore e divulgatore scientifico, condurrà una riflessione con le scuole sulla curiosità e la meraviglia come fattori del metodo scientifico; Giorgio Fontana, scrittore e sceneggiatore, racconterà la paura a partire dalle parole di Dante e Coraline di Neil Gaiman; Chiara Alessi, studiosa di cultura materiale, condurrà un laboratorio sul ruolo degli oggetti di uso quotidiano e le relazioni che innescano nella vita di chi li usa, rivolto a bambine e bambini, con un focus sul design anonimo; Roberto Papetti, autore e artista del giocattolo, terrà un workshop con letture tratte da La lumaca era nell’orto, costruzione di calami da canne raccolte per l’occasione, esercizi di scrittura, e filastrocche, promosso da Fondazione Circolo dei lettori di Torino e doppiozero, in collaborazione con Scarabocchi. Il mio primo festival; infine, in occasione della Giornata Mondiale della Poesia, il gruppo Poetry and the city propone due appuntamenti intitolati Poetry and the voice, per imparare a leggere ad alta voce i versi di Sandro Penna e Federico Garcia Lorca, poeti d’amore.

Tornano anche gli incontri del ciclo Parole in giardino, l’iniziativa di BookCity Milano in collaborazione con il magazine Gardenia, insieme alla sua direttrice Emanuela Rosa-Clot, ideata per portare libri e letture ad alta voce in alcuni dei giardini e dei parchi più belli di Milano. Nel programma di La Lettura Intorno – BookCity tutto l’anno anche un appuntamento del Premio Inge Feltrinelli con la cinquina finalista della sezione Kids, senza dimenticare l’annuale Festa di Semina di PACTA.dei Teatri e il festival Fa’ la cosa giusta! (organizzato da Terre di Mezzo editore) con i laboratori della Grande Fabbrica delle Parole. Tra gli appuntamenti anche una lettura ad alta voce e con gli occhi chiusi per esplorare l’ascolto sensoriale, alla Casa della Voce.

BookCity tutto l’anno

Per questa quarta tappa dell’iniziativa la scrittrice Nadia Terranova ha selezionato i nove titoli per i più piccoli che andranno a far parte della biblioteca del progetto: Mary Poppins di Pamela L. Travers; La tigre in vetrina di Alki Zei; Le streghe di Roald Dahl; Nel paese dei mostri selvaggi di Maurice Sendak; Skellig di David Almond; Tutti cari animaletti di Ulf Nilsson; Cinque bambini e la cosa di Edith Nesbit; Fiabe italiane di Italo Calvino; Principessa Laurentina di Bianca Pitzorno; Oh, boy di Marie-Aude Murail.

La Lettura Intorno – BookCity tutto l’anno si inserisce all’interno del palinsesto di incontri e presentazioni che non si limitano ai giorni della manifestazione novembrina, ma proseguono nel corso dell’anno per diffondere il libro e la lettura, anche all’aria aperta; l’edizione 2024 di BookCity Milano, che si terrà dall’11 al 17 novembre, verrà presentata alla città mercoledì 20 marzo alle ore 11.00 nella Sala Conferenze dell’Assessorato alla Cultura di Palazzo Reale (Piazza del Duomo 14, Milano).