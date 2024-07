La casa editrice Mattioli1885 porta in libreria, dal 12 luglio, Un raggio verde, di John D. Macdonald. Il volume esce con la traduzione di Nicola Manuppelli.

Dopo il successo di Che fine ha fatto Janice Gantry? John D. Macdonald torna con un thriller unico nel suo genere. Una cittadina in preda alla corruzione e la storia di un uomo e una donna che hanno deciso di opporsi al suo degrado.

John D. Macdonald – Un raggio verde

Un gruppo di opportunisti ha preso il comando a Palm City. Silenziosi e mortali, come i serpenti che infestano le paludi, giacciono nascosti alla vista in attesa del momento giusto per colpire. I sotterfugi politici hanno già spinto molti abitanti ad andarsene. James Wing sta solo cercando di aiutare la vedova di un suo amico.

O almeno è quello di cui si è convinto, dopo aver avvertito Kat che la meravigliosa baia che lei e i suoi vicini stanno lottando per salvare è destinata ad essere venduta ad una società immobiliare. Ma è un reporter e sa che avrebbe fatto meglio a tenere la bocca chiusa. Ora degli spietati assassini hanno puntato gli occhi su Kat… e sono disposti a tutto pur di impedirle di interferire con i loro piani.

L’autore

John D. MacDonald (1916-1986) è stato uno scrittore di romanzi gialli e di suspense, molti dei quali ambientati in Florida. Delle sue opere Mattioli 1885 ha già pubblicato Facile preda (2021), Cape Fear (2019), da cui sono stati tratti due celebri film, Il termine della notte (2018), Assassinio nel vento (2022) e Che fine ha fatto Janice Gantry? (2023). MacDonald è l’unico scrittore di thriller ad aver vinto il National Book Award. Kurt Vonnegut e Stephen King lo considerano un maestro e uno dei grandi autori della letteratura americana, al di là di ogni confine di genere.

