La verità sepolta, di Luca Albanese

Quando il passato si intreccia con il presente, creando un mosaico intricato di misteri e memorie, emerge La Verità Sepolta, il secondo capitolo della Trilogia dell’Angst di Luca Albanese portato in libreria da All Around.

Luca Albanese dipinge il ritratto di Bordighera negli anni ’60 con colori e dettagli impeccabili, catturando l’essenza di un’epoca di splendore e mistero. L’atmosfera si fa densa di tensione quando Dupont e Giano decidono di unire le forze, gettandosi in un’indagine che li condurrà attraverso le strade tortuose della città rivierasca.

Luca Albanese – La verità sepolta

Il romanzo si apre con la magnificenza di Torino, ma è solo l’inizio di un viaggio che attraversa i confini del tempo e dello spazio, da Bordighera a Seborga, fino a giungere persino a Gerusalemme.

Agosto 1960, un’epoca intrisa di cambiamenti e tensioni. Lo scrittore Cesare Giano, protagonista di questa intricata narrazione, ritorna a Bordighera, la sua città natale, per esplorare gli angoli remoti della sua gioventù.

È qui che il destino lo fa incrociare con il commissario Filippo Dupont, proveniente dalla vivace Torino per indagare su una serie di omicidi inspiegabili che hanno insanguinato le strade della sua città.

L’ombra della morte si allunga su Bordighera e la ricerca della verità si snoda tra gli intrecci delle vie cittadine e le profondità della memoria. La trama si complica ulteriormente quando Dupont e Giano seguono le tracce di Nicholas Stelton e di una misteriosa reliquia. A questa coppia si aggiunge Don Patrizio, un giovane parroco locale, portando una dimensione spirituale all’indagine.

Nelle ultime pagine de La Verità Sepolta è presente un QR Code. Un tocco di modernità che apre una finestra temporale, regalando ai lettori l’opportunità di immergersi nella colonna sonora di quell’epoca. Una playlist delle canzoni più ascoltate, un invito a vivere la storia attraverso le note di un passato ormai sepolto.

L’autore

Dietro questo romanzo si cela Luca Albanese, cuoco di professione e narratore appassionato. Nato a Sanremo nel 1970, ha trascorso tre decenni a Bordighera, assaporando non solo i sapori della cucina, ma anche quelli della vita e della memoria. Il Cadavere Dimenticato ha aperto la strada a La Verità Sepolta, consolidando la sua posizione come autore capace di catturare l’essenza di luoghi e periodi storici. Questo secondo capitolo della Trilogia dell’Angst è un invito a esplorare l’oscura bellezza dei ricordi.