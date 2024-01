Gohar Homayounpour con Blues a Teheran

Si intitola Blues a Teheran. La psicoanalisi e il lutto, ed è il libro di Gohar Homayounpour che Raffaello Cortina Editore porta in libreria a gennaio prossimo.

Attraverso un viaggio musicale, imprevedibile e vivace, fatto di psicoanalisi, autobiografia, attualità e cultura, Homayounpour ci mette così in guardia dal desiderio di una guarigione completa. È grazie alle ferite, non malgrado le ferite, che la vita merita di essere vissuta.

Blues a Teheran – La psicoanalisi e il lutto

L’autrice di questo libro è al contempo Sherazade, l’inesauribile narratrice, e la sua analista: attraversa la sua storia e quella dei suoi pazienti tessendo un filo che passa dal dolore per la morte del padre alle vite straziate da lutti e separazioni di chi ha vissuto la guerra da molto vicino.

Un filo che, come un blues, passa dal lutto all’amore, dalla morte alla vita, sradicando contemporaneamente tutti gli stereotipi sull’Iran e le donne iraniane. “In questo libro provo a seguire le note del blues, dove c’è musica ma non melodia, dove l’improvvisazione scalza la composizione. Perché anche il blues, come la psicoanalisi, abita i margini: sia l’uno che l’altra fanno parlare le anime del sottosuolo.

L’autrice

Gohar Homayounpour, scrittrice e psicoanalitica, è membro della International Psychoanalytic Association e della American Psychoanalytic Association e della Società psicoanalitica italiana. Ha fondato il Freudian Group di Teheran. Nelle nostre edizioni ha pubblicato Una psicoanalista a Teheran (2013) e Blues a Teheran (2024).