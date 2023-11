A fine mese arriva in libreria Sistema nervoso in costruzione, il nuovo libro di Margo Jefferson pubblicato da 66thand2nd editore. Il volume esce con la traduzione di Sara Antonelli.

Margo Jefferson – Sistema nervoso in costruzione

Margo Jefferson è sempre stata affascinata da molti personaggi, vicini e lontani – i suoi genitori, la nonna materna, e poi luminari del jazz, scrittori, artisti, atleti, celebrità. Sono queste figure a emozionarla e tormentarla: le persone che hanno contribuito a formarla come individuo e come autrice.

Nell’atteso seguito di Negroland, Jefferson dona loro una nuova vita, in modo originale e struggente. Le ricrea sulla pagina, fondendo critica e ricordi personali, riunendo tutti coloro che hanno popolato il suo passato e le hanno fatto compagnia nella solitudine. Bing Crosby e Ike Turner diventano suoi alter ego.

La musica di un disco jazz si leva emulando la voce intima di un genitore. W.E.B. Du Bois si incontra di nascosto con George Eliot, i muscoli di una ballerina classica si uniscono a quelli di un’atleta olimpica, svelandoci le potenzialità del corpo nero. Tra cesure e dissonanze, dolore ed estasi, Jefferson interroga sé stessa e sfida il concetto di autobiografia, regalandoci un memoir profondo e di incredibile bellezza.

L’autrice

Margo Jefferson, docente alla Columbia University, ha scritto per anni di letteratura e teatro per «Newsweek» e «The New York Times», vincendo nel 1995 il Pulitzer per la critica. 66thand2nd ha già pubblicato Negroland (2017, vincitore del National Book Critics Circle Award e del premio The Bridge 2016) e l’acclamatissima biografia Su Michael Jackson (2019).