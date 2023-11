Un’ora di fervore, di Muriel Barbery

Si intitola Un’ora di fervore ed è il romanzo di Muriel Barbery che edizioni e/o propone in lettura per il periodo natalizio. Il volume esce con la traduzione di Alberto Bracci Testasecca.

Il ritorno dell’autrice dell’Eleganza del riccio un successo da due milioni di copie solo in Italia. «Se le frasi di Muriel Barbery fossero pietre, i suoi libri sarebbero cattedrali. Si entra nel suo ultimo romanzo in religioso silenzio. La sua voce è un canto, una preghiera che sale. Parla la lingua delle stelle. […] Un’ora di fervore è un romanzo magnifico, tra lutto e rinascita»

Le Figaro Littéraire

Muriel Barbery – Un’ora di fervore

Haru Ueno è un giovane della cittadina montuosa di Takayama, dove il padre commercia in saké, ma la vita di provincia gli va stretta e, approdato a Kyōto all’età di vent’anni, brucia le tappe di una carriera folgorante che in breve lo vede diventare uno dei mercanti d’arte contemporanea più affermati del suo tempo.

Una vita di successi che Haru cavalca con modestia, molto più attento ai valori dell’amicizia e dell’amore che non a quelli del denaro e della celebrità. Pur essendo giapponese fino al midollo e non avendo mai viaggiato fuori dal Giappone, ha un’attrazione per l’estero, un’attrazione che il destino trasforma in una figlia francese, Rosa (protagonista di Una rosa sola il precedente romanzo dell’autrice), avuta da una relazione fugace con una bella straniera di passaggio.

Per volontà della madre Haru non la conoscerà mai, ma per tutta la vita la vedrà esistere e crescere grazie alle fotografie e ai rapporti di un investigatore privato da lui ingaggiato, le parlerà in cuor suo, le trasmetterà spiritualmente la parte giapponese che le manca, le rivolgerà il suo ultimo pensiero prima di morire.

Seguire la vita di Haru ci porta attraverso uno strano Giappone sia antico che moderno in cui i giardini zen, il teatro nō e la cerimonia del tè convivono con il cemento, le insegne al neon e i fast food, e dove con lo sfondo di questo magnifico affresco popolato da spiriti degli antenati e volpi magiche si affrontano i temi chiave dell’esistenza e dell’individuo. Con Un’ora di fervore Muriel Barbery porta a compimento il dittico giapponese cominciato con Una rosa sola (Edizioni E/O, 2021).

L’autrice

Muriel Barbery è autrice del bestseller internazionale L’eleganza del riccio, di Estasi culinarie, Vita degli elfi, Uno strano paese, I gatti della scrittrice e Una rosa sola, tutti pubblicati da Edizioni E/O. Ha vissuto a Kyōto, Amsterdam e Parigi. Attualmente vive nella campagna francese.