Leonardo Giorda in libreria con L’età dell’oro

L’età dell’oro. Un’indagine di Woodstock, è il libro di Leonardo Giorda che la casa editrice Ponte alle Grazie porta in libreria in questo periodo.

«Leonardo Giorda sa raccontare gli esseri umani, come solo un vero scrittore sa fare» Antonio Manzini. Questo libro è un indimenticabile duo di investigatori, il più intricato dei misteri.

Leonardo Giorda – L’età dell’oro

Adriano Scala detto Woodstock e l’ex vicequestore Giacomo Chiesa sono tornati. Ma non se la passano bene. La popolarità è costata cara sia allo Sherlock Holmes dell’ultra-sinistra romana, sia all’incorruttibile sbirro che sembrava destinato a una brillante carriera. Entrambi hanno perso il lavoro.

Chiesa ci ha rimesso pure il matrimonio. E adesso cercano una soluzione sul fondo di una bottiglia. Pare che niente possa riscattarli dal fallimento. Invece qualcosa succede. A Sperlonga, perla del Tirreno, la giovane ereditiera di una dinastia di imprenditori con entrature nella camorra si è suicidata.

La madre della giovane, però, non crede alla versione ufficiale e contatta Woodstock, che accetta di occuparsi del caso. E accetta anche di portare con sé il “nemico per la pelle” Giacomo Chiesa. Così, l’hippie fuori tempo massimo e l’ex guardia dal fascino ormai stropicciato si imbarcano in un’inchiesta mozzafiato che porterà a galla i mille segreti celati dietro l’impenetrabile cortina dell’ipocrisia borghese.

L’autore

Leonardo Giorda (è nato e cresciuto a Roma. A venticinque anni, dopo la laurea in Beni culturali e la specializzazione in Storia dell’arte, comincia a viaggiare per l’Italia e l’ Europa mantenendosi con lavori vari e sempre coltivando il sogno della scrittura. L’angelo custode (Ponte alle Grazie, 2022) è stato il suo primo romanzo.