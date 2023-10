L’imperdibile COLLECTOR’S EDITION “I CLASSICI DISNEY” in HOME VIDEO con Eagle Pictures

Finalmente disponibile in pre-order nei principali store online lo speciale cofanetto “I CLASSICI DISNEY” che arriva in home video con Eagle Pictures dall’8 novembre in formato DVD. La collezione completa di tutti i 60 classici Disney sarà disponibile in un’edizione speciale a tiratura limitata e numerata: il gift di Natale che farà felice tutta la famiglia, in particolare i più piccini, che avranno la possibilità di vivere e rivivere tutta la meraviglia Disney lasciandosi emozionare da storie e da personaggi indimenticabili.

Un regalo targato Disney

Per festeggiare i 100 anni dal giorno in cui Walt e suo fratello Roy presentarono al mondo intero la magia Disney, Eagle Pictures rende omaggio alla storico marchio di intrattenimento con il cofanetto “I CLASSICI DISNEY” che include tutti gli intramontabili film Classici Disney a partire dal 1937 e fino al 2022: l’edizione più completa mai edita finora.

Una storia lunghissima

Nel 1937 i Walt Disney Studios pubblicano il loro primo lungometraggio completamente animato, “Biancaneve e i sette nani”, e aprono la strada a una nuova forma di intrattenimento per le famiglie. Nell’arco della loro storia centenaria, gli Studios continuano a onorare la loro eredità attraverso film d’animazione che combinano una straordinaria abilità artistica, una narrazione magistrale e una tecnologia rivoluzionaria. Il cofanetto “I CLASSICI DISNEY” celebra il passato di intere generazioni, la magia del lieto fine e l’emozione di ogni avventura: diventiamo grandi e torniamo bambini rivivendo le indimenticabili storie che sono diventate i classici Disney. “Se potete sognarlo, potete farlo”.