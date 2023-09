Nasce “books UP! I libri delle University Press”

Nell’ambito del Macerata Humanities Festival, nasce la fiera dedicata all’editoria universitaria “books UP! I libri delle University Press”, che si svolgerà presso la Sala Sbriccoli del Casb (Piazza Oberdan, 4 – Macerata) il 27 e il 28 settembre 2023.

Organizzata con il partenariato della Scuola di Studi Superiori “Giacomo Leopardi”, la fiera coinvolge la comunità accademica, la Scuola di Dottorato, il festival “Macerata Racconta”, i licei maceratesi e le librerie Bottega del libro e Del Monte.

Le parole della Presidente eum

«La Fiera dell’Editoria Universitaria» dichiara la Presidente delle eum Simona Antolini «nasce dal desiderio di approfondire il dialogo fra le diverse University Press italiane e di creare uno spazio di incontro della comunità accademica con la società civile. Books UP! (“I libri delle University Press” ma anche “Libri in alto!”) pone al centro della scena i libri, che non sono soltanto prodotti editoriali, ma vere e proprie finestre sul mondo. Le nostre parole d’ordine sono “disseminazione della ricerca”, “alta divulgazione scientifica”, “diffusione del sapere”, per la costruzione di una comunità libera e democratica, capace di valutare criticamente la realtà, in grado di fare scelte consapevoli.

L’Editoria Universitaria è un ponte con le nuove generazioni, nelle quali vuole istillare la sete di conoscenza, formare lo spirito critico, alimentare la generosità nella condivisione del sapere».

Il programma di books Up!

Expo libri

ore 15.00

Saluti istituzionali

John Mc Court

Simona Antolini

Carla Danani

27/09

ore 17.30-19.30

Tavola rotonda

Cittadini, partecipazione e leadership: la voce di una comunità democratica, inclusiva e sostenibile

Modera Vittorio Emanuele Parsi

28/09

ore 10.00-12.00

Tavola rotonda

Informazione e fake news: la ricerca della verità e la critica delle fonti

Modera Gianna Fregonara

28/09

ore 17.30-19.30

Fermati un girone… a Macerata!

Gioco di divulgazione scientifica aperto alla comunità accademica e civica