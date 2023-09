Paradisi perduti – Emanuele Zeffiro

Emanuele Zeffiro fa il suo esordio nel mondo della letteratura con il romanzo Paradisi perduti, pubblicato dalla casa editrice Las Vegas a maggio scorso.

Una voce interessante ed originale quella di Zeffiro, che mette in scena i turbamenti di un giovane alle prese con i cambiamenti della vita. Paradisi perduti è un romanzo di formazione moderno che lascia aperte le porte al cambiamento.

La trama

Davide ha trent’anni, una laurea in fisica, un lavoro nel pubblico e una ragazza. Eppure, quasi nulla sembra funzionare nella sua vita. Decide di interrompere la relazione, che gli sembra soffocante, per poi pentirsene appena lei si trova un altro.

Si prende un anno sabbatico da un lavoro che sente privo di stimoli. Il suo primo viaggio in Costa Rica è l’inizio di un processo di apertura verso la vita, ma anche di confronto con la propria educazione cattolica e la figura oppressiva del padre, morto da poco.

I viaggi successivi, in Argentina e in India, gli porteranno una maggiore consapevolezza di sé, dei propri desideri più veri, ma anche di alcuni lati oscuri, come l’aggressività non sempre controllabile. Davide scoprirà in sé anche un’indomita forza d’animo, che gli ricorda proprio quella di suo padre.

Con quella forza, affronterà anche l’ultima odissea e si scontrerà con ciò da cui era fuggito all’inizio: la possibilità di un’autentica relazione con una donna.

Paradisi perduti – La recensione

Emanuele Zeffiro vive vicino Padova, ha una laurea in Chimica ed una specializzazione in Counseling; lavora in un laboratorio di analisi chimiche. Ama i viaggi, la mountain bike, il teatro e il buon vino.

Alcuni di questi elementi sono punti in comune con Davide, il protagonista di Paradisi perduti, che è l’esordio letterario di Zeffiro. Il libro è infatti la storia di un ragazzo che, con una laurea scientifica ed un posto fisso, entra in crisi e decide di mollare tutto.

Una sorta di crisi esistenziale proprio alla soglia dei trent’anni, che coincide con una riflessione sulla propria vita, sull’educazione cattolica ricevuta, sulle possibilità perse o ancora da catturare al volo. Quello di Davide è un percorso di rinascita o di rimodellamento della propria identità che sembra un vero e proprio sentiero personale di conoscenza, un’apertura verso la vita.

E come in ogni percorso di conoscenza, anche per Davide arriva il momento di fare i conti con alcuni desideri nuovi, paure mai avute, ma soprattutto con lati oscuri e nascosti della propria personalità che ora vengono a galla, si palesano, urlano più forte che mai. Dal passato emergono figure familiari con le quali confrontarsi, per capire cosa ci si porta dietro della nostra famiglia; quanto assomigliamo ai nostri genitori.

Paradisi perduti sembra un romanzo di formazione moderno, che parla della contemporaneità e dei ragazzi di oggi, che parte dal personale e guarda all’universale, che lascia aperte tante porte al cambiamento.