Premio Neri Pozza: ecco la cinquina finalista

La casa editrice Neri Pozza ha il piacere di annunciare i cinque finalisti del Premio Nazionale di Letteratura Neri Pozza. Basato sul modello dei Premi letterari spagnoli, quasi tutti indetti dalla case editrici, il Premio Nazionale di Letteratura Neri Pozza ha un ultimo rilevante scopo: restituire dignità allo scouting editoriale, all’attività di selezione e valutazione dei talenti da parte delle case editrici.

I 5 finalisti

Di seguito i nomi delle autrici e degli autori:

Giulia Bartolini (under 35), Strada provinciale 33

Silva Ganzitti, Lupi

Serena A. B. Lavezzi, L’ultima balena

Francesco Pala, Itinerarium mentis in Lenin

Sabrina Quaranta (under 35), Liberaci dal male

Le prossime tappe del Premio Neri Pozza

La giuria, che decreterà la vincitrice o il vincitore della VI Edizione e della Sezione Giovani,

è composta da: René de Ceccatty, Francesca Diotallevi, Laura Lepri, Pietro Linzalone, Wanda Marasco, Sandra Petrignani, Sabine Schultz, Andrea Tarabbia e Marco Vigevani.

La cerimonia di premiazione si terrà al Palazzo Maffei di Verona giovedì 14 settembre alle ore 18.00. Sarà possibile seguire l’evento in diretta streaming sulla

pagina Facebook della casa editrice